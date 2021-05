Ultime Notizie Roma del 13-05-2021 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovata l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale è in studio ormai è guerra aperta tra Israele e hamas il movimento islamista e la gente continua a bombardare la regione di Tel Aviv e altre città italiane Prati circa 1050 Razzi e colpi di mortaio secondi Israele dei quali il 85% è stato intercettato circa 200 sono esplode all’interno della striscia di Gaza e lo stato ebraico risponde con Raid aerei e oltre 500 secondo un portavoce militare stamani già tre i morti in Israele dove la popolazione si nasconde nei rifugi e quattro quella casa dove i pesanti bombardamenti hanno demolito vari edifici nuovi disordini nella spianata delle moschee sassaiola contro la polizia sette arresti in cisgiordania un palestinese morto in scontri con la polizia che ha lanciato retate contro dirigenti di hamas agendine tubas oggi previsto un vertice urgente del consiglio di sicurezza dell’ONU Poste Italiane chiude i risultati del primo trimestre 2021 con una forte crescita dell’utile netto + 40% rispetto allo stesso periodo del 2020 A 447 milioni più 40,8 per il risultato operativo con le bibite a 620 milioni i ricavi aumentano del 9 8% 2,93 miliardi per la società è una solida performance che riflette il Trend di ripresa del business e già registra un forte avvio nell’implementazione delle 24 Sì il nuovo piano strategico quadriennale 2024 Stein innovhate lanciato dall’amministratore delegato Matteo del Fante ammazzo tre risultati ancora una crescita record dei pacchi dell’e-commerce con volumi raddoppiati e più 88% il maltempo lieve miglioramento oggi sull’Italia permane però l’allerta arancione in Lombardia Quella gialla in emilia-romagna Piemonte Trentino e Veneto previsto un tempo instabile anche in Toscana e Umbria più soleggiato sul resto del paese ripresa delle temperature al rincaro invece al sud Volevo solo nascondermi Giorgio diritti sbanca al David di Donatello con 7 statuette film regia attore protagonista Elio Germano scenografia fotografia acconciatore suonoil conflitto invece Hammamet di Gianni Amelio che conquista solo il trucco dopo 14 candidature miglior attrice protagonista Sofia Loren in la vita davanti a sé Cambiamo argomento ieri pomeriggio l’incontro di Lazio sociale con il presidente di Slow Food Carlo Petrini una iniziativa sui temi del lavoro della sostenibilità ambientale delle evoluzioni del mondo rurale ovvero forum come racconta ai nostri incontri Direttore delle ACLI provinciali di Latina Nicola tavoletta che ha moderato l’incontro che è l’alleanza divise organizzazioni del mondo rappresentative del mondo del lavoro dell’economia ispirare dalla dottrina sociale della Chiesa abbiamo organizzato un incontro un Carlo Petrini molto partecipato ma soprattutto con tante impressioni di qualità questo impegno giàÈ la terza volta che lo portiamo avanti imitando ospiti importanti del panorama nazionale e internazionale per offrire alla comunità della provincia di Latina e più in particolare del capoluogo delle impressioni delle testimonianze utili a una crescita del del tessuto sociale di quello economico perché la vera dimensione della città e della realtà territoriale è quella europea che vadi acquisita uscendo dalle banalità e dalle dimensioni provinciali che la stanno attanagliando in questo periodo di chiusura ed in questo caso sociali di quindi il tuo 10 15 proponeconfronto di più ampio respiro e tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa