Ultime Notizie Roma del 13-05-2022 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione venerdì 10 maggio al microfono Giuliano Ferrigno Esterina apertura sono pronta a parlare con Putin ma senza ultimatum lo dice il presidente zielinski ospite a Porta a porta per zielinski che ci draghi l’Ucraina può vincere Comunque secondo lui russi se ne devono andare devono rispondere di quello che hanno fatto non possiamo dici accettare compromessi per la nostra indipendenza ai Che vuol dire non accettare la Crimea russa non accedere territori per trovare una via d’uscita alla Russia non credo concludi che Putin e riuscirà a salvare la faccia e il Ministero degli Esteri di Mosca citato dalla tassa scrive per la Finlandia ad aderire l’alleanza Atlantica lanato punta a creare un nuovo fronte della minaccia militare alla Russia in questo caso Mosca prenderà contromisure tecniche militari di altro tipo aggiungeHelsinki dovrebbe rendersi conto delle sue responsabilità delle conseguenze di un possibile ingresso nella nato afferma ancora il Ministero degli Esteri Russo è il vice presidente del consiglio di sicurezza Russo sottolinea che un si vede completa sempre rischia di trasformarsi in una guerra nucleare totale Sarebbe uno scenario dice disastroso per tutti la cronaca ergastoli per i fratelli Marco e Gabriele bianchi e due con 24 anni per gli altri imputati Mario pincarelli e Francesco Belleggia e questa è la richiesta della procura di Velletri nel processo per l’omicidio di Willy massacrato di botte il 6 settembre del 2020 a Colleferro vicino Roma sono tutti accusati di concorso in omicidio aggravato per il PM di Velletri si è trattato di un’aggressione ebete era messa in auto da 4 individui in danno di un ragazzino pensiamo che questo sia un omicidio doloso volontario preterintenzionale però gira chiavi dello sviluppo di vaccini efficaci e l’organizzazione di campagne di vaccinazione di successo Hanno segnato Una svolta nella lotta contro la pandemiatogliere il premier Mario Draghi nelle video messaggi in occasione del secondo Global covid Summit raggiungendo i molti dei nostri paesi abbiamo eliminato le restrizioni riaperto le scuole rilanciato l’economia abbiamo salvato vi siamo tornati ad una routine è normale ma la pandemia non è finita draghi ha detto anche che siamo ancora indietro rispetto all’obiettivo comune di vaccinare il 70% della popolazione In ogni paese entro il 2022 il premier ha annunciato che l’Italia donerà ulteriori 31 milioni di dosi attraverso kovax e si impegnerà Inoltre a donare 200 milioni di euro tramite un acceleratore era l’ultima notizia per il momento Grazie per averci seguito linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa