Ultime Notizie Roma del 13-06-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’Italia tra il patto di stabilità nel nuovo quinquennio europeo dovrà servire una revisione delle regole questa la strategia del presidente del consiglio Giuseppe Conte de dimineata ieri a un forum ANSA per evitare la procedura di infrazione dell’Unione Europea la lettera dell’Italia è pronta Dice precisando di cercare un confronto e non una prova muscolare ieri mattina il vertice di Palazzo Chigi sulla risposta da dare l’Unione Europea si era concluso con una fumata nera demandando sette tavoli di lavoro uno dei quali sulla flat Tax la definizione della linea da seguire per pomeriggio Salvini è riunito nella sua casa romana ai ministri leghisti incontro surgelato con una foto su Facebook accompagnare da un post su sicurezza e immigrazione sul notte la mafia e la droga sempre avanti con la Russia dalle parole ai fatti la camera ha votato in serata con 318 si 236 93 astenuti la fiduciadalla governo sul decreto legge sblocca cantieri oggi il voto finale sul provvedimento ieri e intanto diventato legge il DDL concretezza che sottolinea contenuti garantirà più efficienza della pubblica amministrazione ultime dedicato di professionisti con più controlli la prospettiva concreta di un ricambio generazionale Franci i principi servirà un decreto per tradurlo in pratica introdurre il riconoscimento delle impronte digitali per evidenti pubblici in chiave ampia assenteismo riprende oggi dopo il rinvio esami commissione sul decreto crescita Ciao Lara ex consulente della Lega sull’eolico deputato di Forza Italia il figlio francesco sono stati arrestati in Sicilia per corruzione autoriciclaggio intestazione fittizia di beni sono accusati di essere soci occulti del imprenditore Trapanese dell’eolico Vito nicastri ritenuto tra i finanziatori della finanza della Smart Messina Denaro 5 Stelle attacca sul serio avevamo ragione Salvini si smarca rata ha partecipato a un convegno lo ritrovo consulente della Lega poi intervistaTg2 precisa rispetto la magistratura mi ricordo a me stesso tutti che in Italia siamo perduti Innocenti Fino a prova contraria si dimette il consigliere del CSM Morlini lascia la sezione disciplinare Criscuoli popolazione disciplinare nei confronti di tutti e quattro i consiglieri togati del CSM auto sospesi per la vicenda degli incontri con l’ex presidente dell’associazione nazionale magistrati Palamara i deputati del PD Ferri e Lot la nomina del nuovo procuratore di Roma in cui per ora potrebbe ricominciare da zero Oggi si riunisce il plenum straordinario per sostituire dimissionari il Quirinale e sottolinea intanto che le presidente Mattarella non ha mai parlato con nessuno di nomine dei magistrati non è mai intervenuto sulla questione Claudio Lotito presidente della Lazio e consigliere della Federcalcio ha formalizzato un’offerta riservata di acquisto per l’Italia il ministro Tria al Question Time alla camera che intanto che la tempistica per l’intervento del finale Italia prevede In primo luogo la presentazione di una proposta d’acquisto vincolante da parte dei soggetti che hanno manifestato interessedopo valutazione dei commissari e del mese emanazione di un decreto di autorizzazione alla vendita di governo valuta le manifestazioni di interesse ipotesi di una quinta proroga pratiche mega accordi Donald Trump si è detto pronto ad accettare da una potenza straniera eventuale materiale compromettente sul suo Rivale nella corsa alla Casa Bianca Nel 2020 sostenendo che non si tratterebbe di un’azione legale che non sarebbe tenuto a chiamare la spia penso che vorrei sentire Non c’è nulla di sbagliato nell’ascoltare ha detto dei mesi news affermando che la non riterrebbe Inter Donald Trump sta dando anche il benvenuto ancora una volta Le interferenze straniere nelle nostre lezioni e l’immediata replica dell’avversario Giovi Den riferite alla classica Gate non si tratta di politica è una minaccia la nostra Nazionale E questa era l’ultima notizia di informazione Torna più tardi buon proseguimento di Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa