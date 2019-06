Ultime Notizie Roma del 13-06-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio a Hong Kong slitta ancora per il secondo giorno consecutivo l’esame della legge sulle tradizioni in Cina non è ancora stata fissata una data per l’inizio del contestato Inter che consentirebbe l’estradizione di latitanti anche i Paesi con in vigore il Trattato in questo campo tranquille Cina l’assemblea legislativa Infatti non ancora definito il programma del dibattito influire sul ulteriore direttamente dal lavoro del parlamento la crescente pressione internazionale e la protesta che assedia i palazzi del governo voltiamo pagina Claudio Lotito presidente della Lazio consigliere della Federcalcio ha formalizzato un’offerta riservata di acquisto per l’Italia lo ha visualizzato al telefono con l’ANSA lo stesso Lotito sul dossier che riguarda la compagnia aerea di ieri si è svolto il vertice Palazzo Chigi dal tavolo erano presenti il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte vice premier Luigi Di Maio Matteo Salvinimandato viene anticipo rispetto alla chiusura dell’incontro Se arrivano offerte verranno tutte valutate ma quello che noi prima e rilanciare il sistema L’Italia ha bisogno di un rilancio e stiamo lavorando a un piano straordinario di rilancio del Turismo per far ripartire il paese in tutti i settori ha detto Conte Di Maio sta lavorando su Alitalia come su altri dotter molto critici aggiunto Devo ringraziarlo stiamo valutando è un è ancora caldo e c’è un bando in corso Cambiamo argomento parliamo ancora di politica fumata nera al vertice di Palazzo Chigi sulla strategia per evitare la procedura di infrazione dell’Unione Europea sul pubblico nei confronti dell’Italia in particolare sulla flat Tax e il cuneo fiscale servirà un tavolo Dock per mediare le posizioni di lega e Movimento 5 Stelle il ministro dell’economia Giovanni Tria mega manovre aggiuntive mentre il vicepremier Salvini attacca la commissione vecchia delegittimante non può imporre sanzioni Il commissario europeo agli affari economici moscovici avverte la mia porta è aperta ma non perdiamo tempo li creano le regole del premier Giuseppe Conte si dice ottimista sulla manovraribadendo la volontà di dialogo con Bruxelles la lettera dell’Italia è pronta a dare delle risposte che aspettano senza una prova muscolare Ed ora la cronaca Carabinieri del comando provinciale di Torino hanno smantellato un gruppo criminale dedito allo spaccio di stupefacenti composto da tre italiani in tunisino il 4 albanesi il gruppo si serviva di ape Social come Facebook e WhatsApp per mettersi in contatto con i clienti lei trattati avvenivano poi in piazza Santa Giulia nel cuore della Movida Torinese business servizio tanto che a quanto emerso Dalle indagini coordinate dal PM Chiara Maino i pusher temevano di non poter soddisfare tutte le richieste dei clienti cambiamo ancora argomento andiamo a chiudere con una notizia che eri ci riporta all’estero Donald Trump sta dando il benvenuto ancora una volta Le interferenze straniere nelle nostre elezioni non si tratta di politica è una minaccia alla nostra Sicurezza Nazionale un presidente americano non devi cercare loro aiuto e favorire quelli che cercano di minare la nostra democraziavicepresidente di front Runner democristiano nella corsa alla Casa Bianca commentando le recenti dichiarazioni di Donald Trump E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa