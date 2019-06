Ultime Notizie Roma del 13-06-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale petrolati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli non si può fare la Plata fine bicicletta dove pensa la lega di trovare le risorse e la domanda che agita il governo Giovanni Tria secondo alcune fonti ne avrebbe chiesto conto a Matteo Salvini al tavolo Palazzo Chigi convocato dal premier Giuseppe Conte per provare a governare gli Spinosi dossier economici ed evitare la procedura di infrazione Europea la ricostruzione dei fatti diversi dalla Lega e dal Ministero dell’Economia negano che sia andata così Ma di sicuro il primo incontro del gabinetto di guerra economico finisce con la fumata nera e rinvio a sette tavoli di lavoro ho preso ormai preparato una bozza di lettera che arriva il giorno alle istituzioni europee che diventerà pubblica e sarà l’occasione per ribadire come da un lato vogliamo rispettare il patto di stabilità e crescita e riteniamo che la manovra siama dall’altro lato Non vogliamo rinunciare a offrire un contributo critico alle regole Unione Europea è il momento di affrontare aggiornare le regole europee lo faccio sapere il premier ha interpellato sulle prossime nomine Unione Europea l’assemblea legislativa di Hong Kong non è ancora definito il programma del dibattito relativo alla legge sulle spedizione in Cina lo ha precisato un funzionario del lamento dell’ex Colonia britannica ribaltando l’annuncio dei media locali che citando alcuni deputati avevano annunciato l’avvio dell’esame del provvedimento dopo il rinvio ieri a causa delle di massa di Stati Uniti ed altri 25 paesi a Cusano la Corea del Nord di violare le sanzioni dell’ONU importando ben più del limite annuale di 500.000 barili di prodotti petroliferi raffinati e dalla Commissione del consiglio di sicurezza che monitora le sanzioni di dichiarare che Pyongyang ha superato il tetto redigendo l’immediata cessazione delle consegne Claudio Lotito presidente deGrazie consigliere della Federcalcio ha formalizzato un’offerta riservata di acquisto per Alitalia e ministro Tria al Question Time alla camera precisa intanto che la tempistica per l’intervento del penalità prevede In primo luogo la presentazione di una proposta di acquisto vincolante da parte dei soggetti che hanno manifestato interesse dopo la valutazione dei commissari e del mise l’emanazione di un decreto di autorizzazione vendita al governo valutate manifestazione di interesse ipotesi di una quinta proroga Atlantia nega gli accordi ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa