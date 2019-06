Ultime Notizie Roma del 13-06-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli l’assemblea legislativa di Hong Kong non è ancora definito il programma del dibattito relativo alla legge sulle spedizione in Cina va precisato un funzionario del parlamento della ex colonia britannica ribaltando l’annuncio dei media locali che stanno alcuni deputati avevano annunciato l’avvio dell’esame del provvedimento dopo il rinvio a causa delle proteste di massa insegnante di liceo accusato di atti sessuali su minori di 16 anni è stato arrestato dai carabinieri al termine di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli il resto è venuto ieri la tinta investigativa partita subito dopo la denuncia presentata da una delle due vittime la polizia la guardia hanno arrestato 400 persone nel corso della marcia non autorizzata Mosca sostegno del giornalista Ivancagionato da ogni accusa lo riferisce lorenergy OBD info citata da medusa tra gli arrestati figura anche l’oppositore Nava SMI Claudio Lotito presidente della Lazio consigliere della Federcalcio ha formalizzato un’offerta riservata di acquisto per Alitalia il ministro Tria al Question Time alla camera precisa intanto che la tempistica per l’intervento del Messina l’Italia in primo luogo la presentazione di una proposta d’acquisto vincolante da parte dei soggetti che hanno manifestato interesse e dopo valutazione dei commissari e del mese l’emanazione di un decreto di autorizzazione alla vendita il governo valuta alle manifestazioni di interesse ipotesi di una quinta proroga Atlantia media gli accordi emergenza con case diceva qua te a Premana Primaluna è in provincia di Lecco dopo i violenti temporali della scorsa notte sono esondati in vari punti i torrenti Varrone e Pioverna pesantissimi disagi in particolare Premana in Alta Valle ad Arrone nellanord della Valsassina circa 800 persone sono state evacuate nel comune di Dervio Dove è stato revocato poi il momento di allerta per il superamento delle quote massima dell’invaso della diga di pagnona e punte di 40 gradi sulle Isole maggiori al sud l’ondata di caldo che investirà la penisola da venerdì sera secondo le ultime previsioni del metereologi 3bmeteo.com più intensa di quanto stimato nei giorni scorsi è tutto per ora dalla redazione vi diamo appuntamento alla prossima news

