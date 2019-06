Ultime Notizie Roma del 13-06-2019 ore 16:10

Roma Daily News radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio due navi petroliere sono stati attaccati in Medio Oriente una è stata colpita da un siluro le due navi che trasportavano carichi collegati al Giappone una cacca durante la visita del premier giapponese a parte Iran aiuti già di spiegati da Stati Uniti e da Iran Intanto in politica passa nelle Commissioni bilancio e finanze della camera un emendamento del PD per salvare Radio Radicale con un finanziamento di altri 3 milioni per il 2019 il testo è stato riformulato su proposta della lega al governo con il ministro dell’economia Luca Castelli ha dato parere contrario hanno votato a favore la lega e tutti gli altri partiti mentre il MoVimento 5 Stelle ha votato contro attaccando pioggia di soldigiustificata salto Intanto il voto in commissione di vigilanza Rai sulla risoluzione contro il doppio incarico al presidente Marcello Fois nominato anche presidente di rai.com due gruppi di maggioranza non hanno trovato l’accordo sul emendamento presentato dal capogruppo della Lega Massimiliano Capitanio e hanno fatto mancare il numero legale il PD attacca Parlamento bloccato il presidente Paracchini sottolinea non intendo tollerare la paralisi Intanto il vice premier Luigi Di Maio ha chiarito non ho visto il ministro Tria che diceva che la flat Tax non si può fare o non si può contemplare alcun tipo di deficit Anzi la flat Tax può evitare di essere fini qua mettendo un tetto perché si devono abbassare le tasse Le Dobbiamo abbassare per il meglio Ha detto Di Maio non si deve andare oltre 60.000 Massimo €70000 l’anno il premier Conte Tria aggiunto Di Maio anno pieno mandato per trattare con l’Unione Europeaultimo trimestre del 2019 il tasso di disoccupazione dopo la crescita del trimestre precedente e diminuisce in termini congiunturali portandosi al dieci 4% meno 0,2 punti percentuali lo indicando inoltre che il tasso di inattività rimane stabile al 34% in tre mesi dopo due anni consecutivi nel primo trimestre del 2019 torna a scendere di persone occupate facendo registrare un aumento di 25000 unità più 0 e 1% in termini congiunturali a livello tendenziale Si riscontra una crescita di 144 mila occupati 30 6 % in un anno è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa