Ultime Notizie Roma del 13-06-2019 ore 17:10

Le due petroliere attaccate nel golfo dell'oman sono state soccorse da unità della quinta flotta statunitense dalla Marina iraniana medie locali parlano di esplosioni e incendi su entrambe le imbarcazioni ed il quotidiano britannico Telegraph fa sapere che almeno una sarebbe stata colpita da un siluro il governo giapponese riferisce che le petroliere trasportavano carichi collegati al Giappone il ministro degli Esteri iraniano tarif collega gli attacchi alla visita del premier giapponese shinzo Abe a Tirana per incontrare l'ayatollah khamenei me lo scontro tra Italia e Unione Europea sui conti dell'Italia servono aggiustamenti considerevoli e discutere con Tria elementi aggiuntivi per correggerevittoria del bilancio dell'Italia queste le parole del vicepresidente della commissione europea valdis dombrovskis prima dell'eurogruppo a Lussemburgo Di Maio da Intanto le prove libere la flat Tax e m'ha detto perché si devono abbassare le tasse Ma per il ceto medio non si deve andare oltre €70000 l'anno Tria smentisce liti con Salvini sulla flat Tax e ribadisce il no alla mano dimostreremo di raggiungere gli obiettivi di deficit perché ci mettono in posizione di sicurezza senza ricorrere a misure correttive la flat Tax e bisogna vedere come si fa in questo momento gli obiettivi del deficit e sono quelli che dice il ministro una maggioranza spaccata su Radio Radicale è passata in commissione alla Camera l'emendamento del PD per dare €3000000 nel 2019 Radio Radicale testo riformulato su proposta della Lega avuto parere contrario del governo hanno votato a favore la lega e tutti gli altri partiti non il 5votato contro è una cosa gravissima su cui anche la lega dovrà rispondere davanti ai cittadini dopodiché si va avanti perché siamo persone serie ha detto il vice di Maio ed è saltato tanto il voto in vigilanza Rai sulla risoluzione e contro il doppio incarico al Presidente può ha nominato anche presidente di Rai con Enel chiusura Ministro dell'Interno britannico sajid javid rivelato di aver firmato una richiesta di estradizione per Julian assange avanzata dagli Stati Uniti precisando comunque che la decisione finale spetta al tribunale nel corso di un programma radiofonico della BBC affermato che il fondatore di WikiLeaks È giustamente Dietro le sbarre c'è una richiesta di estradizione degli Stati Uniti Ieri ho firmato l'ordine lo certificato e sarei in tribunale domani queste le sue parole

