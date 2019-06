Ultime Notizie Roma del 13-06-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera della redazione Gabriella lo studio sulle due petroliere attaccate nel golfo dell’oman sono state soccorse da unità della quinta flotta statunitense dalla Marina Miriana Emilia locali parlano di esplosioni incendi su entrambe le imbarcazioni di quotidiano britannico Telegraph e fa sapere che almeno una sarebbe stata colpita da un siluro il governo giapponese riferisce che le petroliere trasportavano carichi collegati al Giappone il ministro degli Esteri iraniano tariffe collega di attacchi alla visita del premier giapponese shinzo Abe a te grande per incontrare l’ayatollah khamenei essendo negli esseri la polizia di Hong Kong a finora arrestato 11 manifestanti A seguito degli scontri di ieri nell’area intorno al parlamento nell’ambito delle proteste contro la controversasulle tradizioni in Cina lo ha riferito il capo della polizia Stephen Liu precisando che gli agenti feriti Sono 22 gli arrestati risponderanno di reati come disordini e i crimini legati a Rivolta punibili con diversi anni di prigione ha spiegato che c’era la volontà di dare spazio al dissenso ma il lancio di oggetti e sulla polizia ha portato a un azione diversa intanto cala la disoccupazione primo trimestre del 2019 dopo la crescita del trimestre precedente e diminuisce in termini congiunturali portandosi allo 10:04 % meno 02 per lo comunica l’Istat il tasso di inattività rimane stabile al 34% Enel chiusura parliamo del concorso DSGA dei direttori dei servizi generali e amministrativi all’interno della scuola e ne parliamo con Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEFi giovani è pure pochissimi potranno fare misurare il loro merito questo è uno scandalo tutto italiano non si capisce Per quale motivo che non fanno sudare i contenuti in merito perché si corre si fanno dei discorsi sulla cultura generale tutto questo non riguarda il periodo dei candidati e quindi speriamo che tu abbia comunque raggiunto la sufficienza per poter proseguire il proprio percorso per farsi misurare Inoltre visto che si doveva fare solo il numero delle domande da 4 volte superiore al numero dei posti e non ci sia soltanto un numero fino a Treporti superiore venga testa per questo gli ho detto di ricordarti che mi vedevo tutti coloro che si ritrovanonelle posizioni utili per poter ricorrere ad aderire a questo ricorso per poter continuare a procedura concorsuale è tutto della redazione buona serata

