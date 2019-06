Ultime Notizie Roma del 13-06-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale la Buonasera della redazione appuntamento con informazioni e Gabriella Luigi in studio pensione scontri a Memphis la manifestazione Per l’uccisione da parte di un agente di polizia di un ragazzo afroamericano iniziata pacificamente ma si è trasformato in guerriglia urbana il bilancio degli scontri di almeno 24 agenti feriti e 3 persone arrestate secondo la ricostruzione il ventenne in preda un Weber sul quale pesavano diverso i mandati di cattura sarebbe stato ucciso mentre cercava di scappare dalla polizia contro di lui sarebbero stati sforati 20 colpi di arma da fuoco due petroliere attaccate nel golfo dell’oman soccorso da navi statunitensi e iraniane media locali di esplosioni e incendi su entrambe le variazioni ed il Telegraph fa sapere che almeno una sarebbe stata colpita da un siluro il governo giapponese riferisce che le petroliere trasportavano cari Kikil Giappone il ministro degli Esteri iraniano azzaretto e collega gli attacchi e la visita del premier shinzo Abe a Tirana la Casa Bianca commenta valutiamo la situazione Riad attaccate è responsabile di cause morte da 40 anni a questa parte al Consiglio Superiore della Magistratura colpito dalla bufera sulle nomine per le procure si è dimesso il terzo consigliere in due giorni le spine Morlini per tutti e tre insieme agli altri togati cartoni e Criscuoli il ministro Bonafede ha chiesto la procedura disciplinare avanzando ulteriori contestazioni oltre a quelle PG della Cassazione si difende intanto l’ex Sottosegretario Lotti del PD in un incontro che si è svolto in un dopo cena espresso liberamente il mio opinioni parole in libertà non minaccio costruzioni per le nomine dei capi di alcune procure non ho commesso reati ne hai fatto pressioni e minacce ha detto Lotti Cambiamo argomento per la prima volta da 5 anni Le previsioni turistiche per l’estate in italiano inglesemeno tra giugno e agosto sono attese 205 milioni di presenze quasi 2 milioni in meno rispetto all’estate del 2018 – 0:09 % il calo coinvolge turisti italiani meno 1 % ed internazionale meno 0:08 % ed è dovuto al meteo ancora incerto che non favorisce le prenotazioni ma anche alla ripartenza delle destinazioni competitor del Mediterraneo frenato in passato Dalle tensioni internazionali a dare l’allarme assoturismo Confesercenti è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa