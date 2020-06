Ultime Notizie Roma del 13-06-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e Ben ritrovati l’ascolto redazione Gabriella Luigi in studio nuovi casi di coronavirus hanno fatto scattare lockdown per 11 quartieri residenziali di Pechino in Cina il Brasile sale intanto a 2000 morti superando il Regno Unito al secondo posto al mondo in totale l’America Latina conta oltre 75600 decessi primo paese più colpito restano gli Stati Uniti con oltre 840 morti ieri a quota 115 mila le vittime totali nel mondo sono salite oltre quota 425 mila la criticità resta bassa ma l’epidemia covid 19 in Italia non è finita rilevante ancora la circolazione del virus in Lombardia Lazio e Puglia sale il dato giornaliero dei contatti altriConte speranze lamorgese ieri sono stati sentiti dalla PM di Bergamo nell’ambito dell’indagine sulla mancata zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro l’Austria riapre il 16 giugno al confine con l’Italia mentre la Grecia si prepara a far cadere gradualmente le limitazioni sugli ingressi dei turisti italiani la Slovenia eliminerà il blocco con il nostro paese da dopodomani già da oggi quello ai residenti in Friuli Venezia Giulia la Francia riaprirà le sue frontiere Schengen dal primo di luglio Intanto questa mattina al via Villa Pamphili a Roma gli Stati Generali dell’economia dal titolo progettiamo rilancio si parte dall’Europa previsti gli interventi di von der leyen Sassoli di Gentiloni lagarde e fisco la sfida per il premier Conte sui fondi dell’Unione Europea non parteciperà L’opposizione che definisce il vertice una passerella rientra invece la polemica con gli enti locali invitati per lunedì maltempo in Italia in particolaree al nord ovest attesi temporali e grandinate vento forte allerta gialla su Liguria Piemonte Lombardia Emilia Romagna e Umbria appello alla massima prudenza da parte del sindaco di Genova Bucci Attendiamo forti precipitazioni sul nostro territorio ha detto il primo cittadino genovese torna il calcio Coppa Italia 00 ieri sera tra Juventus e Milan MA in finale grazie al 1:00 uno dell’andata stasera al ritorno dell’altra semifinale con l’Inter che a Napoli dovrà cercare di recuperare il 1 a 0 dell’andata si allenta Intanto le regole della quarantena per la ripresa del campionato è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa