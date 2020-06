Ultime Notizie Roma del 13-06-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione della Luigi in studio i nuovi focolai di coronavirus in Cina a Pechino 11 quartieri residenziali sono stati isolati è scattato lockdown il Brasile sale intanto a 32000 morti superando il Regno Unito al secondo posto al mondo per numero di decessi in totale l’America Latina conta oltre 75000 decessi primo paese più colpito al mondo restano gli Stati Uniti sono altri 840 morti ieri a quota 115 mila le vittime totali del mondo sono salito oltre quota 425 Mila in Italia l’emergenza non è finita la visita e comunque bassa ma l’epidemia covid non è ancora estinta rilevante la circolazione del virus in Lombardia Lazio e Puglia sale il dato giornaliero dei contagi altri 393 speranza Conte lamorgese ieri sono stati sentiti della magistrato di Bergamo nell’ambito dell’indagine sulla mancata zona rossa ad Alzano Lombardo e a Nembro Austria e iniziano a riaprire gradualmente i loro confini agli italiani l’Austria riaprirà il 16 giugno la Grecia far accadere gradualmente nel meat azioni sugli ingressi dei italiani maltempo oggi inizia un weekend all’insegna della pioggia in particolare al nord ovest attesi temporali grandinata e vento forte allerta gialla su Liguria Piemonte Lombardia Emilia Romagna e Umbria appena la massima prudenza da parte del sindaco di Genova Bucci parlano i genitori di Giulio regeni lo Stato italiano ci ha tradito così Paola e Claudio regeni madre e padre del ricercatore torturato è ucciso al Cairo 4 anni fa il PD chiede a Conte di chiarire dettagli della vendita da parte dell’Italianavi all’Egitto vicenda che la famiglia regeni definisce la ciliegina sulla torta dell’ipocrisia lo sport in chiusura a calcio Coppa Italia Ieri sera è tornato il calcio giocato Juventus Stadium la Juventus e il Milan Hanno pareggiato 0-0 Ma i bianconeri si sono aggiudicati il passaggio in finale della competizione rigore sbagliato per cr7 espulsione di rebic per i rossoneri questa sera al ritorno dell’altra semifinale tra Inter e Napoli al San Paolo I nerazzurri devono recuperare la 1 a 0 della data si allentano Intanto le regole della quarantena per la ripresa del campionato è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa