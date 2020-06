Ultime Notizie Roma del 13-06-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli nuovi casi di coronavirus fatto scattare oggi in lockdown in diversi quartieri di Pechino 11 complessi residenziali nel sud della capitale della Cina sono stati isolati a causa di una focolaio di covid 19 collegato al mercato della carne di Ninfa di secondo quanto riferito da funzionari locali 9 tra scuole e asili nelle vicinanze sono stati chiusi lo Stato italiano ci ha tradito siamo stati traditi dal fuoco Nico non dall’Egitto lo affermano Paola e Claudio regeni genitori di Giulio il ricercatore torturato è ucciso in Egitto nel 2016 nel corso della trasmissione propaganda live in merito alla vendita l’Editto di due fregate italiane approvata ieri dal governo Uno non può aspettarsi di lottare contro il proprio stato per ottenere giustizia lo Stato italiano ci ha traditohanno aggiunto non intendiamo più farci prendere in giro dall’Egitto Non basterà inviarci 4 cianfrusaglie indumenti varie chiacchiere o carta inutile basta Apis in pollici il tempo è scaduto chiediamo all’Egitto hanno aggiunto i regeni una risposta esaustiva a tutti i punti della rogatoria inviata dalla Procura di Roma nell’aprile del 2019 la risposta per audizioni si sono svolte in un clima di massima distensione di mattina collaborazione istituzionale lo ha detto il procuratore di Bergamo Maria Cristina Rota e non la dichiarazione dopo hai sentito a Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte e ministri Roberto Speranza e Luciana lamorgese come persone informate sui fatti ora ha aggiunto il procuratore che si è fermato qualche stanza con i giornalisti davanti a Palazzo Chigi noi ce ne andremo grati delle dichiarazioni che abbiamo avuto a completare il nostro lavoro altra buona notizia la Slovenia ha confermato che dalle 15eliminerà qualsiasi blocco con l’Italia mentre da domani verrà rimossa la recinzione tra Gorizia e Nova Gorica quindi saranno riaperti già i confini per il residenti in Friuli Venezia Giulia continuiamo a lavorare lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sul suo account Twitter lasciato po’ 60 anni il fondatore è presidente dell’azienda che ha creato il personaggio ebrand Hello Kitty ed è il primo sostanziale cambiamento e vertici per la Claudio l’azienda di base a Tokyo che Nel 1974 però il personaggio adesso Noto in tutto il pianeta è di 90 m citaro Fiuggi passa il testimone al nipote Tommaso cuni che ha 31 anni ed è già nella dirigenza dell’azienda è tutto Per ora grazie dell’ascolto Vi diamo appuntamento alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa