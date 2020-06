Ultime Notizie Roma del 13-06-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate ha raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio nell’ambito di questo progetto rientra anche l’investimento nella bellezza del nostro paese la scelta di questa location che è apparsa qualcuno inusuale del casino del bel respiro parco di Villa Pamphili è proprio un omaggio alla bellezza italiana nel momento in cui progettiamo e rilancio dobbiamo fare in modo che il mondo intero posta Vergo incentrata la sua attenzione sulla bellezza del l’ho detto il premier Conte aprendo gli Stati Generali per il rilancio dopo l’epidemia blindata Villa Pamphili è ministro De Micheli presenta un piano per i trasporti da 200 miliardi si parte dell’Europa con gli interventi di maionesa Story Gentiloni lagarde sorgeva nel pomeriggio Tornatore della banca d’Italia Visco non parteciperà L’opposizione che definisce il vertice di una passerella rientra una polemica con gli enti localisì per lunedì ai PM ho spiegato tutto per filo e per segno sono assolutamente tranquillo lo dice il premier Conte in un colloquio con la stampa ho chiarito tutto quello che c’era da chiarire illustrato tutti i passaggi di quei terribili giorni in cui combattevamo contro il nemico invisibile non ho nulla da temere che mi ha detto ai magistrati la cronologia dei fatti carissima alla luce del quadro epidemiologico di cui disponeva Mo in quella prima settimana di marzo non avrebbe avuto alcun se chiudere storico comune di Alzano di Nembro il nostro problema c’è in quelle ore a studiare soluzioni drastiche mediante per tutta l’Italia ferma quanto alle posizioni con te conferma che quando avremo finito gli Stati Generali e abbiamo fatto una sintesi delle idee per il rilancio tornerò a offrire un patto per le riforme a Salvini e meloni i nuovi casi di coronavirus sono fatto scappare lo davano per 11 quartieri residenziali di Pechino e le avrebbe collegato al mercato della carne di secondo quanto riferito da funzionari locali 9 tra scuole asili nelle vicinanze sono stati chiusi Brasile Salemi tanto 42000 morti superando il Regno Unito al secondoal mondo in totale l’America Latina e conta oltre 75600 decessi primo paese più colpito restano gli Stati Uniti con altri 840 morti ieri a quota 100 quindi le vittime totali nel mondo su una ferita intanto oltre quota 425 Mila e torniamo a parlare della scuola la situazione sul decreto rilancio facciamo il punto con il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico Comunque entro lunedì parlamentari dovranno segnalare 1000 su 7000 in genere della ANIEF li ha studiati per quelli dichiarati ammissibili e ce ne sono diversi interessanti una quarantina raggruppati tre argomenti di che cosa parlano Allora ce n’è un gruppo che parla per quanto riguarda gli organici e quindi sono tutte propostequello che diceva che portano vorrebbero ridurre il numero di casa il numero di studenti per classi e anche mettere dei pezzi per quanto riguarda gli organi di sostegno levando Di fatto comunque quelle quei posti in deroga che dovrebbero essere ricondotti al posti in organico di diritto poi è importante con gli allenamenti che riguarda il reclutamento sai ancora che la questione anche polpetto scuola ha trovato non è stata vista quasi decreti sul reclutamento riguardano appunto molti la possibilità di istituire di storia per titoli per poter assumere i precari ora perché appunto i concorsi sono stati inviati o attraverso nuove graduatorie partite attraverso le lettere provinciali esistenti con una particolare attenzione anche al personale ATA personale ATA di cui si richiede pure di aumentare i posti in organico e se chiede anche di stabilizzare Comunque non vuole facente funzione dei direttori dei servizi generali e amministrativiuna scuola su due nel frigo ancora tra gli emendamenti ci sono di presentati dai diversi gruppi parlamentari quelli per risolvere il conteggio super dirigente scolastico e quello comunque è reclutare tutti quanti i precari anche chi ha un diploma magistrale quindi è molto sono molto mirati alcuni prevedono anche l’istituzione della carta docenti L’essenziale pure per i precari visto che dovranno fare hanno fatto e continuano a fare didattica a distanza quando ancora non si è ripresa niente sarà finita Ancora questa rischio del contagio Quindi speriamo che questa volta la politica Ascolta il sindacato ha fatto la sua parte ha segnalato questi emendamenti Speriamo che appunto questi siano tra quelli che vengono discussi e approvati dalla prossima settimana è un po’ importante per i precari per la scuola e per la sicurezza della scuola per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa