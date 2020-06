Ultime Notizie Roma del 13-06-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione da Roberta Frascarelli il Brasile era ieri 41828 morti dall’inizio della pandemia di covid 19 ed ha superato al secondo posto Il Regno Unito per numero di vittime nel mondo secondo dati del Ministero della Salute nelle ultime 24 ore i morti in Brasile sono stati 909 i nuovi contagi 25982 Per un totale di 828810 nuovi casi di coronavirus hanno fatto scattare oggi lockdown in diversi quartieri di Pechino 11 complessi residenziali nel sud della capitale della Cina sono stati isolati a causa di un focolaio di covid 19 collegato al mercato della carne di FIFA di secondo quanto riferito da funzionari locali 9 tra scuole e asili nelle vicinanze sono stati chiusi ti danno la forte posizione dei sindacati diChi è il governatore di New York Andrew Cuomo ha firmato quello che ha definito il pacchetto di riforme della polizia più aggressiva nel paese per fare in modo che gli agenti rendano conto meglio del loro operato dopo l’ondata di proteste per la morte di George Floyd del pacchetto prevede che la stretta al collo preciso Floyd già vietata New York diventi un reato penale punibile con una condanna fino a 15 anni di prigione Penny Lane alla strada di Liverpool celebre dei Beatles nell’omonimo brano del 1967 diventata bersaglio della protesta antirazzista e la sua targa è stata di graffiti in quanto si ritiene che porti il nome di un commerciante di schiavi già in spenny sul muro è comparsa anche la scritta razzista Sta di fatto che non è affatto ciò che la strada sia stata intitolata già il penny il sindaco di liverpool-john Anderson nei giorni scorsi lo ha negato ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa