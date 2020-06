Ultime Notizie Roma del 13-06-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buon pomeriggio dalle redazioni in studio Giuliano Ferrigno modernizzazione del paese transizione ecologica inclusione sociale territoriale di genere sono le linee strategiche indicate dal premier Giuseppe Conte per il piano di rilancio dell’Italia prendo gli Stati Generali oggi a Roma Villa Pamphili stiamo lavorando per avere una pubblica amministrazione più efficiente digitalizzata dobbiamo assicurare che le tecnologie possano incrementare la produttività delle innovazioni aggiunge definendo il recovery Fund fondamentale per la ripartenza una sfida comune è un progetto europeo compromesso che la presidente della commissione von der leyen next generation Union può aiutare l’Italia sta voi attuarlo dice la carta verde non bisogna sprecare la crisi la BCE farà la sua parte Gentiloni garantisce che sono finite le condizionalità imposte dall’alto nelil governatore della Banca d’Italia Visco è il presidente della repubblica Sergio Mattarella prendo la maratona digitale vice le esplorazioni in atto delle proposte di forze economiche sociali e culturali dell’Italia in corso a partire da questi devi sapere affrontare al risultati concreti per trarre dalla difficile esperienza vissuta aggiunge il capo dello Stato in questi mesi una spinta per recuperare il meglio di noi stessi la partecipazione politica quale futuro promossa dal ministro per le politiche concludi Mattarella non ha ancora trovato un punto adeguato di maturazione Cambiamo argomento di Firmino spiegato tutto per filo e per segno sono assolutamente tranquillo lo dice il treno è in un colloquio con la stampa ho chiarito tutto quello che c’era da dire Ho illustrato tutti i passaggi di quei terribili giorni non ho nulla da temere afferma quanto le posizioni con te conferma che quando avrò finito gli Stati Generali staccato una sintesi dell’idea per il rilancio tornerà ad offrire un patto per le riforme a Matteo Salvini e Giorgia Meloni l’ultima notizia in chiusura una rivolta dei detenuti sarebbe in atto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta in questicentro di polemiche riguardanti un’inchiesta Su presunti pestaggi avvenuti dell’Istituto di pena lo scorso III Aprile secondo quanto si apprende da fonti sindacali La Ghironda è scoppiata nel reparto Danubio Chieri nell’infermeria dell’Istituto se agenti sono stati aggrediti da detenuti extracomunitari è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

