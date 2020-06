Ultime Notizie Roma del 13-06-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nuovi casi di coronavirus ci hanno fatto scattare in lockdown per 11 quartieri residenziali di Pechino il focolaio sarebbe collegato al mercato della carne secondo quanto riferito da funzionari locali 9 tra scuole e asili nelle vicinanze sono stati chiusi il Brasile sale intanto ha 42000 morti superando il Regno Unito al secondo posto al mondo le vittime totali sono salite oltre quota 425 mila tutto il pianeta ed è stata individuata una sostanza naturale già presente nel corpo che può bloccare l’attacco del Sars COV 2 e a questo risultato che sono giunti I ricercatori dell’università Federico II di Napoli e dell’università di Perugia che hanno identificato molecole in grado di impedire l’ingresso del virus nelle cellule umane le molecole sono di natura steroidea e alcune di esse sono degli atti di sostanze prodotte daltieni l’intestino del metabolismo del colesterolo in grado di fermare l’infezione quando la carica virale non è elevatissima Cambiamo argomento di contributi a fondo perduto per le piccole e medie imprese danneggiate dal coronavirus previsto dal decreto rilancio per annegati dall’agenzia delle Entrate entro una decina di giorni direttamente sul conto corrente dei richiedenti che rientrano nei parametri fissati dal legislatore la sicura direttore dell’agenzia delle entrate per Maria Ruffini la procedura che abbiamo realizzato spiega consentirà di presentare la richiesta on-line sul nostro sito internet misura nuovo monito di papà Francesco in questi mesi Nei quali il mondo intero è stato come sopra fatto da un virus che ha portato dolore e morte con forte smarrimento Quante Mani Tese abbiamo potuto vedere che evidenzia il pontefice nel messaggio per la giornata mondiale dei poveri sottolineando che tutte queste mani hanno sfidato il contatto della paura pur di dare il sostegno e consolazione dai medici agli infermieri del sacerdote ai volontari e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima

