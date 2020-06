Ultime Notizie Roma del 13-06-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Spaziali in forma il bollettino di oggi sull’epidemia da coronavirus torniamo da vedere in meno di 4000 persone ricoverate tvd-220 in terapia intensiva perché una buona notizia meno buono il fatto che anche se numero di nuovi positive inferiori a ieri rimani abbondantemente sopra le 300 unità che numero delle vittime è stato pari a 55 persone nelle ultime 24 ore dei 346 tamponi positivi di La maggior parte sono in Lombardia con 210 nuovi positivi è guariti aumentano di 1780 unità il calo dei malati meno 1512 ed è stata una sostanza naturale già presente nel corpo che può bloccare l’attacco del Sars COV 2 e a questo risultato che sono giunti I ricercatori dell’università Federico II di Napoli e dell’università di Perugia che hanno identificatoin grado di impedire l’ingresso del virus nelle cellule umane le molecole sono di natura steroidea e alcune di esse sono degli acidi sostanze prodotte dal fegato e nell’intestino dal bullismo del colesterolo in grado di fermare le infezioni quando la carica virale non è elevatissima Cambiamo argomento i contributi a fondo perduto per le piccole e medie imprese danneggiate dal coronavirus previsti dal decreto rilancio verranno erogati dall’agenzia delle Entrate entro una decina di giorni direttamente sul conto corrente dei richiedenti che rientrano nei parametri fissati dal legislatore la sicura direttore dell’agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini la procedura che abbiamo mangiato spiega consentirà di presentare la richiesta on-line sul nostro sito internet chiusura nuovo monito di papà Francesco in questi mesi Nei quali il mondo intero è stato come sopraffatto da un virus che ha portato morte con forte smarrimento Quante Mani Tese abbiamo potuto vedere che evidenzia il pontefice nel messaggio per la giornata mondiale dei poveri sottolineando che tutte queste mani hanno sfidato il conpaura turrita del sostegno e consolazione dai medici agli infermieri dai sacerdoti ai volontari e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

