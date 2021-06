Ultime Notizie Roma del 13-06-2021 ore 12:10

romadailynews radiogiornale in promozione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio paura Ieri durante la partita tra Danimarca e Finlandia il giocatore dell’Inter rxn si è accasciato a terra privo di sensi un arresto cardiaco a tutti gli effetti per diversi minuti si è temuto il peggio La partita è stata sospesa immediati i soccorsi prima dei compagni di squadra poi del personale del 118 eriksen è stato portato in ospedale è sveglio ha rassicurato la Federcalcio Danese lui stesso poco dopo inviato un messaggio alla squadra per rassicurare tutti la partita e poi ripresa è terminata con la vittoria della Finlandia per 1 a 0 si può parlare a tutti gli effetti di miracolo fondamentali sono stati i soccorsi immediati parliamo dei vaccini dopo lo stop alla somministrazioneazione del siero astrazeneca gli under 60 la campagna vaccinale rischia di risentirne sono 26 milioni gli italiani che devono ancora ricevere la prima dose di vaccino 13 milioni e mezzo quelli che tendono a richiamo e 900.000 a coloro che hanno ricevuto la prima dose di astrazeneca d’ora dovranno fare il richiamo con i bacini faiser o moderna per i quali sono previste 55 milioni di dosi nelle trimestre l’aggiornamento dopo l’ultima circolare del Ministero della Salute le regioni potranno continuare ad organizzare open day ma rispettando scrupolosamente le fasce d’età intanto da lunedì quasi tutta Italia sarà in zona bianca con il passaggio delle regioni emilia-romagna Lombardia Lazio Piemonte Puglia e la Provincia autonoma di Trento si aggiunge anno d’Abruzzo Liguria Umbria Veneto Molise Friuli Venezia Giulia e Sardegna nella cronaca arrestato un femminicidio a Castelnuovo Magra nello spezzino vittima una 24ennecompagna dell’aggressore colpita con numerose coltellate al termine di una lite L’assassinio avrebbe assistito anche un minore per la donna Purtroppo non c’è stato nulla da fare in chiusura europei ieri il pareggio 11 tra Galles e Svizzera nello stesso girone dell’Italia poi il 3 a 0 ieri sera del Belgio sulla Russia oggi altre tre partite in campo Inghilterra Croazia alle 15 austria-macedonia alle 18 Olanda Ucraina alle ore 21 nelle tennis Roland Garros la finale tra Stefano tsitsipas e Novak Djokovic per il serbo è la quinta finale al Roland Garros di Parigi ieri ha battuto in semifinale Rafael Nadal per sitras invece la prima finale in un Grande Slam è tutto della redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa