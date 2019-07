Ultime Notizie Roma del 13-07-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriele Luigi Pinna studio savoini non era invitato al dal Ministero dell’Interno n a Mosca nel ottobre del 2018 né a Villa Madama nel incontro bilaterale con queste le parole del Ministro dell’Interno Matteo Salvini interpellato sulla vicenda dei presunti fondi russi e con riferimento alla visita Mosca aggiunge che ne so cosa ci facesse al tavolo chiede lui il leader della Lega spiega che non c’è alcun problema rispetto alla costituzione di commissione di inchiesta sui finanziamenti ai partiti non abbiamo nulla da nascondere tu se vuoi mi parla anche con te non lo conosco Ero a cena con Putin è solo perché partecipare alle forum Italia Russia nel pomeriggio sulle fronte dell’inchiesta della procura valuta di avviare una rogatoria in Russialo fa c’erano scenari diversi mentre ora sono sfumati i dubbi sul Italia il governo conferma la volontà di mantenere il suo ruolo in Europa Tria ministro dell’economia prima che la stima sul PIL 2019 lo 0% reale resta valida e che la crescita dall’inizio dell’anno e soddisfacente bankitalia taglia però le Stime del PIL più 01 % questa più Zero Otto per cento il prossimo anno è di 1 % nel 2021 pesa il calo degli investimenti dell’export il presidente della Abi patuelli sollecito intanto l’unione a definire meglio il concetto di aiuto di Stato nelle crisi bancarie secondo il governatore di bankitalia Visco e apprezzabile la discesa dello Spread ma ora ci vuole una strategia di lungo periodo il salone dell’auto lascia Torino per Milano e la sindaca Chiara appendino si dice furiosa per una decisione degli organizzatori che danneggia la città ma anche consigliere della suaed il vicesindaco Montanari accusati di autolesionismo e dichiarazioni inqualificabili la sindaca si riserva qualche giorno per le valutazioni politiche del caso ti arriva l’app del vicepremier Luigi Di Maio qualsiasi decisione prenderai io starò sempre dalla sua parte ha detto il ministro pentastellato arrestato per omicidio stradale aggravato che alla guida di un Suv nella serata di giovedì ha travolto due cuginetti di 11 e 12 anni nel centro storico di Vittoria nel ragusano uno dei due bambini è morto sul colpo l’altro in gravi condizioni e ha perso le gambe l’investitore è risultato positivo alla assunzione di droga ed alcool denunciate le 3 persone con lui in macchina è tutto dalla redazione di auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa