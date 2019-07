Ultime Notizie Roma del 13-07-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio riconoscimenti per Carola Racket della città di Parigi le consegnerà una medaglia e donerà €100000 SOS Mediterranee mentre la sinistra del Parlamento Europeo propone di invitare la comandante della Sea Watch nell’aula di Strasburgo non hanno di meglio da fare dice il Ministro dell’Interno Salvini al largo della Tunisia operato intanto 68 cadaveri di migranti dopo un naufragio il DL sicurezza riammessi gli emendamenti su polizia e vigili del fuoco la procura di Milano valuta una rogatoria Russia per seguire eventuali flussi di denaro nell’ambito dell’indagine per corruzione internazionale in cui è indagato il regista savoini Salvini afferma di non averlo invitato ne ha mosca del Lottonel 2018 Enea Villa Madama nel incontro bilaterale col presidente russo Putin è previsto da oggi un deciso peggioramento delle condizioni meteo con fenomeni temporaleschi localmente intensi in particolare sui settori adriatici allerta arancione per rischio temporali su Marche Abruzzo gialla invece su Lombardia Veneto emilia-romagna Toscana Umbria Lazio Molise Calabria Basilicata e Puglia stangata da 5 miliardi di dollari su Facebook per aver violato le norme sulla privacy nel caso Cambridge analytica la multa è stata decisa dalle autorità federale statunitense delle telecomunicazioni della più grande mai combinata contro una società hi-tech analitica per scopi politici era venuta in possesso dei dati di circa 87 milioni di utenti del social network è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa