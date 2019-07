Ultime Notizie Roma del 13-07-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio ondata di maltempo sull’Italia deciso peggioramento delle condizioni meteo fenomeni temporaleschi localmente intensi in particolare sui settori adriatici allerta arancione per rischio temporali sulle Marche sull’abruzzo allerta gialla Invece sul Lombardia Veneto emilia-romagna Toscana Umbria Lazio Molise Calabria Basilicata e Puglia è atteso per l’inizio della prossima settimana al deposito della relazione dei consulenti medico legali sulla morte di Imane fadil una delle testimoni chiave del caso Ruby deceduta 4 mesi fa in ospedale a Rozzano dopo una lunga agonia di accertamenti avrebbero escluso l’ipotesi dell’avvelenamento doloso e si prenderebbe per una morte per causeieri vertice a Roma tra autorità italiane keniote su Silvia Romano la cooperante rapita in Africa nel novembre scorso si è stabilito che era viva Natale poi è stata seduta un altro gruppo di sequestratore La Corte d’Assise di Pavia condannato intanto a 24 anni il ventinovenne militare ucraino vitaly markiv accusato di aver ucciso 2014 il trentenne fotoreporter Pavese Andrea rocchelli lo sport Federer supera in 47 Nadal nelle semifinali di Wimbledon e domani sfiderà Djokovic in finale oggi la finale femminile tra Serena Williams e la halep in Formula 1 bottas si dividono le libere Silverstone oggi le qualifiche del GP di Gran Bretagna nel calcio Zidane e lascia improvvisamente il ritiro del Real Madrid per motivi personali Palermo invece ufficialmenteuso della serie B riammesso il Venezia è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa