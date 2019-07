Ultime Notizie Roma del 13-07-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale saluta dalla redazione da Roberta perché rally atteso per l’inizio della prossima settimana il deposito della relazione dei consulenti medico legali sulla morte di manfadil una delle testimoni chiave del caso Ruby deceduto mai più di 4 mesi fa il primo marzo scorso dopo una lunga agonia mentre Salgo o indiscrezioni di questi giorni gli accertamenti potrebbero aver Escluso le trote dell’avvelenamento doloso e si è propenderebbe per una morte per cause naturali a Philadelphia un uomo di 54 anni è stato linciato dalla folla dopo aver tentato di rubare un’auto a bordo della quale c’erano tre bambini al momento del furto ai genitori dei bimbi erano in un negozio accorti di quanto stava accadendo sono porti fuori e hanno inseguito l’auto riuscendo a fermare il ladrointrappolato nel traffico e a farlo scendere a quel punto racconta la polizia l’uomo ha cercato di fuggire da molte persone che avevano assistito alla scena lo hanno fermato il picchiato uccidendo l’amministrazione ha chiesto alla corte suprema di sbloccare le risorse del pentagono per la Casa Bianca vuole utilizzare per la costruzione del muro col Messico in California Arizona e New Mexico che una corte Federale di San Francisco ha bloccato la scorsa settimana in palio ci sono miliardi di dollari che permetterebbero al presidente statunitense di mantenere la promessa fatta nel 2016 e di sfruttare la vittoria nella sua campagna per la rielezione Nel 2020 una scossa di terremoto magnitudo sei stata registrata alle 8:57 ora locale 2:57 al largo delle isole Amami Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia italiano del servizio geologico statunitense il Sisma ha avuto ipocentroa circa 250 km di profondità e di centro 169 km a nord-ovest della città di Amman alla momento non si segnalano danni a persone o cose è stata emessa alcuna allerta Tsunami ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa