Ultime Notizie Roma del 13-07-2019 ore 14:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli restituiva i corpi delle vittime del naufragio di inizio luglio al largo della Tunisia in commissione affari costituzionali Sottosegretario Molteni torna a parlare delle evidenze di legami tra trafficanti di uomini di bici e Leon NG un’evidenza finora smentita da tutte le inchieste giudiziarie svolte sulle effettuano attività di salva i soli legami dimostrati come ho ricordato a Molteni sono quelli tra Gli scafisti è la cosiddetta Guardia Costiera Libica che il nostro paese solo pochi giorni fa ha rinnovato support annunciando la fornitura di altri mezzi più afferma Riccardo Maggi deputato radicale di più Europa l’ordine belga collegata al gruppo Ferrero ha firmato l’accordo da quidella Chiesa in gruppo della Campbell soup Company l’annuncio dell’operazione è stato dato dalla Group che ha generato Negli ultimi 12 mesi vendite per circa 157 milioni di dollari altezza in Danimarca e produce due prestigiose marche di biscotti Royal dansk venduti in Oltre 100 paesi nel mondo Philadelphia un uomo di 54 anni è stato linciato dalla folla dopo aver tentato di rubare un’auto a bordo della quale c’erano tre bambini al momento del furto i genitori dei bambini erano in un negozio di quanto stava accadendo sono corsi fuori hanno inseguito l’auto riuscendo a fermare il ladro rimasto intrappolato nel traffico e farlo scendere a quel punto racconta la polizia l’uomo ha cercato di fuggire Ma molte persone che avevano assistito alla scena lo hanno fermato e picchiato uccidendolo la scossa di terremoto di magnitudo 6 è stata registrata in Giappone alle 8:56locale 257 in Italia al largo delle isole Amami Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia italiano del servizio geologico in evidenza il Sisma ha avuto ipocentro a circa 250 chilometri di profondità al momento non si segnalano danni a persone o cose ne è stata emessa alcuna allerta Tsunami pure ufficiale Nicolò barella è un nuovo giocatore dell’Inter il club nerazzurro Lo ha reso noto con un comunicato pubblicato sul proprio sito il calciatore italiano arriva dal Cagliari calcio a titolo temporaneo annuale con obbligo di trasformazione della cessione temporanea interruzione definitiva Zinédine Zidane ha lasciato ieri improvvisamente il ritiro del Real Madrid a Modena per motivi personali lo annuncia lo stesso Club spagnolo senza dare altre spiegazioni e aggiungendo che fino al suo ritorno le sezioni di lavoro saranno guidate dal secondo allenatore David Bettoniredazione vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa