Ultime Notizie Roma del 13-07-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli holding belga collegata al gruppo Ferrero ha firmato l’accordo di acquisizione della scelta in group della Campbell soup Company dell’operazione è stato dato dalle calze Group che ha generato Negli ultimi 12 mesi vendite per circa 157 milioni di dollari a te dengan marca Made luce due prestigiose marche di biscotti Royal dansk venduti in Oltre 100 paesi del mondo Philadelphia un uomo di 54 anni è stato linciato dalla folla tentato di rubare un’auto a bordo della quale c’erano tre bambini al momento del furto i genitori dei bambini erano in un negozio accorti di quanto stava accadendo sono così fuori hanno inseguito l’auto io scendo aladro rimasto intrappolato nel traffico e farlo scendere a quel punto racconta la polizia l’uomo ha cercato di fuggire Ma molte persone che avevano assistito alla scena lo hanno fermato e picchiato uccidendo la scossa di terremoto di magnitudo 6 è stata registrata in Giappone alle 8:57 ora locale 257 in Italia al largo delle isole ama Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia italiano del servizio geologico statunitense il Sisma ha avuto ipocentro a circa 250 chilometri di profondità momento non si segnalano danni a persone o cose ne è stata emessa alcuna allerta Tsunami pure ufficiale Nicolò barella è un nuovo giocatore dell’Inter il club nerazzurro Lo ha reso noto con un comunicato pubblicato sul proprio sito il calciatore italiano arriva dal Cagliari calcio a titolo temporaneo annuale con obbligo di trasformazione della cessione temporanea interruzione definitivalinea di visita Anna ha lasciato ieri improvvisamente il ritiro del Real Madrid a monreal Per motivi personali l’ho annunciato lo stesso Club spagnolo senza dare altre spiegazioni e aggiungendo che fino al suo ritorno alle sezioni di lavoro saranno guidate dal secondo allenatore David Bettoni ed è tutto dalla redazione vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa