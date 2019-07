Ultime Notizie Roma del 13-07-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno che il PD è l’unica alternativa credibile a questa deriva italiana lo afferma il segretario Nicola Zingaretti nella sua relazione all’assemblea Nazionale oggi apriamo una nuova fase la prima completa in un’altra agenda non essere subalterni agli altri essere proprietari del nostro destino abbiamo un conto una forte destra liberale ora aggiunge guardare in faccia questa destra è il modo migliore per sconfiggerla caso dopo l’apertura delle due tombe al cimitero Teutonico trovate vuote in Vaticano ha svolto accertamenti sia di carattere documentale che di carattere logistico per verificare le conseguenze delle ristrutturazioni effettuate in passato ispezioni hanno portato all’individuazione di due assali che sono stati immediatamente sigillati per il successivo esame e refertazione dei materiali ossi l’esame riprenderà il 20 luglio teniamo argomento il fortunatogenerale della Cassazione Riccardo Fucci anticipa la sua uscita dalla magistratura Doveva restare insieme al 20 novembre lascerà tra una settimana il 21 luglio ho fatto un rammarico dopo avere constatato che non sussistono le condizioni interne per garantire la piena funzionalità della procura generale della Cassazione la decisione è stata comunicata due giorni fa alla CSM al Ministero della Giustizia colleghi della Procura Generale funzioni tiene comunque ingiuste accuse che gli vengono mosse ultima notizia in chiusura per iscriversi alla scuola elementare di una località a cavallo tra Venezia e Padova bisogna specificare la propria etnia Ovvero se sei sinti rom Nomadi camminante Questo è il modulo consegnare i genitori che ha fatto scattare immediata polemica sul tenuta delle famiglie che si sono rivolte ad una associazione che fa capo a Rifondazione Comunista e che a sua volta ha contattato i propri legali perché si tratterebbe di abuso e discriminazione gravissima Mentre la direzione scolastica sostiene che l’atto serve solamente per favorire l’integrazione e tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

