Ultime Notizie Roma del 13-07-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno economia e un’apertura l’ipotesi di una flat Tax a tre aliquote circolate in questi giorni avrebbe un beneficio solo per pochi lavoratori dipendenti e pensionati a €30000 di reddito il beneficio sarebbe di €41 mensili a 20.000 di solo €15 una super sconto di oltre €3000 che avrebbe solo con redditi superiori a €100000 che riguardano appunto, il 18% dei dipendenti e pensionati italiani a fare i conti è uno studio della UIL e la simulazione di mostra È scritto nel rapporto che per oltre 16,7 milioni di lavoratori il 76,87% del totale via Nullo o minimo e Delta Airlines Potrebbe incrementare la propria partecipazione nel consorzio per Alitalia in una seconda fase dopo l’iniziale posizione di una quota di minoranza scrive Bloombergalcune fonti secondo cui governo italiano non starebbe studiando l’ipotesi di ulteriore intervento di Delta che in una fase successiva potrebbe acquisire più quote le Ferrovie dello Stato e Tesoro ho procedere con un iniezione di capitale non conferma per ora l’indiscrezione pizzeria salita 18 morti almeno 40 feriti il bilancio dell’attacco ieri contro un hotel in Somalia rivendicato da gli shabab le ha detto un agente di polizia hanno posto fine questa mattina la sedia dell’hotel è durato oltre 14 ore la stazione radio indipendente ha confermato che l’attentato è morta anche una nota giornalista di 43 anni in chiusura l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic potrebbe dover lasciare la guida della squadra per motivi di salute la notizia anticipata da alcuni media locali dovrebbe trovare conferme nel pomeriggio quando potare una conferenza stampa Mihajlovic non si trova con la squadra nel ritiro di Castelrotto in Alto Adige perché ufficialmente influenzato è tutto grazie per averci seguito le news se tornano alla prossima edizione

