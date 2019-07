Ultime Notizie Roma del 13-07-2019 ore 19:10

Roma Daily News radio Giornale Nuovo appuntamento con informa Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno cronaca in primo piano un ragazzo di 13 anni è morto La notte scorsa in un incidente stradale sull’autostrada A29 nel Trapanese È su una BMW che si è ribaltata la guida dell’automobile C’era il padre 34 anni che è rimasto gravemente ferito insieme all’altro figlio di 9 anni prima dello schianto il papà stava pubblicando un video su facebook mentre era alla guida del immagini postate si vede Chiaramente lui che è terza improvvisamente lo schermo diventa nero andiamo negli Stati Uniti perché una delegazione americana ha preso contatti con il vertice del gruppo per fare capire a fondo L’azienda che dal 1954 sinonimo di figurine dei calciatori in tutto il mondo obiettivo valutare un’offerta di acquisto per rilevare il pacchetto azionario da l’italo-argentinosallustro attuale amministratore delegato della famiglia bolognese Baroni lo riporta La Gazzetta di Modena la valutazione di un miliardo di euro l’amministratore delegato sallustro punta a mantenere il cuore produttivo a Modena aspettiamo negli Stati Uniti in rari filmati dei primi passi sulla luna di Neil Armstrong finiranno all’asta ad Azzate dirtela vendita denominata spese exploration si terranno Gli orchi il prossimo 20 luglio in concomitanza del cinquantesimo anniversario di Apollo 11 la missione che nel 1969 portò sulla luna gli astronauti statunitensi nei Amstrong i filmati sono stimati fino a 2 milioni di dollari e potrebbero rendere milionario proprietario un ex stagista della NASA che li acquista oltre 40 anni fa per poche centinaia di dollari in chiusura lo sport ha l’allenatore del Bologna ha Sinisa Mihajlovic potrebbe dover lasciare la guida della squadra per motivi di salute Mihajlovic non si trova con la squadra nel ritiro di Castelrotto in Alto Adige perché ufficialmente influenzato Sei troppo forte questo ti fa un baffo e poi dobbiamo giocare a Padel è il messaggio su InstagramRoberto Mancini CT dell’Italia che con il tecnico del Bologna ha condiviso lo scudetto della Lazio del giocatore 2 all’Inter da tecnica dice È tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa