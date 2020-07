Ultime Notizie Roma del 13-07-2020 ore 07:10

Roma Daily News radiogiornale lunedì 13 luglio Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale studio proroga dello stato di emergenza per la lotta al coronavirus al 31 ottobre fino al 31 dicembre l’ipotesi così starebbe riflettendo il governo potrebbe essere all’esame del Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni verranno Intanto però non al 31 luglio le restrizioni contenute nell’ultimo dpcm risalgono i contagi in Italia 234 ogni giorno di cui 77 in Lombardia 9 i decessi per avviata oggi dai ministeri di infrastrutture trasporti una procedura d’urgenza per individuare una seconda nave quarantena per I migranti sbarcati in Italia non te li minaccio di vietare di approdi in Calabria videoconferenza oggi della lamorgese coi commissario europeo ministri dell’interno di Germania Francia Spagna Malta Libia Tunisia Algeria e Marocco proseguono gli impegni europei di Conte che oggi sarà Berlino dalla Merkel e una Unione dei debiti con noi non si potrà fareSpero che non è crisi straordinario bisogna aiutare gli stati che sono stati colpiti più gravemente così il cancelliere austriaco kurz dicendo che ottimista che alla fine si arriverà un accordo per ogni dura in leggero vantaggio in Messico superato ieri Vitagliano è diventato il quarto paese al mondo per numero di decessi da coronavirus oltre 35.000 pronte di quasi 300 mila contagi totali gli Stati Uniti registrano intanto altri 59750 casino Un giorno per un totale di 3,3 milioni di contagi e 135000 morti Trump si arreda l’uso della mascherina oggi nella frazione Trestina di Basovizza storico incontro tra Mattarella è presidente sloveno ma ora per un omaggio alle vittime italiane delle Foibe e per la restituzione denaro La Casa del Popolo sloveno bruciata dai fascisti il capo dello Stato incontra anche Gli esuli italiani il Quirinale smentisce una mano elemento del Tricolore alla foiba di Basovizza accoltellamento su un’autobus di linea ieri sera a Milano un 23enne originario del Salvatore è stato aggredito da una gang sudamericana ha formato da una decina di persone ed è ora ricoverato in gravi condizioni con ferite multiple al torace al collo bengalese di 55 anni è stato invece spinto in una villa da due giorni Probabilmente italiano sport nella 32esima giornata della Serie A di calcio finisce 22 al San Paolo la sfida tra Napoli e Milan anche fiorentina-verona 1-1 Genoa Spal 20 Cagliari Lecce 00 Parma Bologna 22 Udinese Sampdoria 1 3 stasera il posticipo Inter Torino in campo oggi anche la 34a giornata delle serie Ferrari subito fuori il GP di Siria con Leclerc vs Vettel doppietta Mercedes al traguardo ed è tutto per il momento l’informazione Torna più tardi buon inizio di giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa