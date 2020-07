Ultime Notizie Roma del 13-07-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ascolto della redazione appuntamento con informazioni Gabriella Luigi in studio prorogare lo stato di emergenza per la lotta al coronavirus al 31 ottobre anziché al 31 dicembre questa l’ipotesi su cui starebbe riflettendo il governo che potrebbe essere l’esame del Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni Intanto verranno prolungate al 31 luglio le restrizioni contenute nell’ultimo decreto ministeriale risalgono in contagi in Italia 234 in un giorno di cui 77 in Lombardia 9 i decessi verrà avviata oggi dai ministeri di interno infrastrutturetrasporti una procedura d’urgenza per individuare una seconda nave Santena per I migranti sbarcati in Italia Santelli minaccia di vietare gli approdi in Calabria videoconferenza oggi della lamorgese sui commissari europei e ministri dell’interno di Germania Francia SpagnaMalta Libia Tunisia Algeria e Marocco proseguono gli impegni europei di Conte che oggi sarà a Berlino dalla Merkel secondo la FMI il PIL europeo che era del 9 3% Nel 2020 e crescerà del 5 7% nel 2021 per poi tornare ai livelli pre covid solo nel 2022 una Unione dei debiti con noi non si potrà fare Ma è chiaro che in una crisi straordinaria bisogna aiutare gli stati che sono stati i colpi di più gravemente così il cancelliere austriaco kurz trasporti in chiusura 32A di campioni 2 a 2 tra Napoli e Milan pareggio anche tra Fiorentina e Verona Il Genoa ha battuto la Spal 2000 tra Cagliari e Lecce Parma Bologna 22 Udinese Sampdoria A3 stasera il posticipo Inter Torino in campo oggi anche la 34a giornata della Serie B Ferrari subito fuori al Gran Premio di Stiria con Leclerc che ha urtatodoppietta Mercedes al traguardo è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa