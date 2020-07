Ultime Notizie Roma del 13-07-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabri Luigi in studio in Messico ha superato ieri l’Italia è diventato il quarto paese al mondo per numero di decessi da coronavirus oltre 35.000 fronte di quasi 300 mila contagi totali in Stati Uniti registrano altri 59000 casi in un giorno per un totale di 3 milioni e 300mila contagi e 135000 morti Trump si arrende all’ uso della mascherina oggi le Presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrerà Angela Merkel la cancelliera tedesca a Berlino secondo la FMI PIL europeo che era del 9:03 % quest’anno e crescerà del 5 7% nel 2021 per poi tornare ai livelli pre covid solo nel 2022 oggi nella frazione Triestina di Basovizza storicoscontro tra le Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è presidente sloveno Power per un omaggio alle vittime italiane delle Foibe e per la restituzione delle narodni Dom La Casa del Popolo sloveno bruciata dai fascisti il capo dello Stato incontrerà anche Gli esuli italiani il Quirinale smentisce una Maina mento del Tricolore alla foiba di Basovizza lo sport in chiusura stasera il posticipo Inter Torino chiude la 32esima di campionato ieri sera 22 tra Napoli e Milan nelle altre partite di ieri 1-1 tra Fiorentina e Verona 20 tra Genoa e Spal Lecce Hanno pareggiato 0-0 Parma Bologna 22 Udinese Sampdoria 1 a 3 e tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa