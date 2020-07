Ultime Notizie Roma del 13-07-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ritrovati all’ascolto della redazione appuntamento con informazioni a Gabriella Luigi in studio i Benetton Non hanno ancora capito che questo governo non accetterà di sacrificare il bene pubblico sull’altare dei loro interessi privati queste le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un’intervista alla stampa sul Fatto Quotidiano ribadisce e altrettanto inaccettabile la pretesa di ASpI di perpetuare il regime di favore in caso di nuovo e gli adempimenti degli obblighi di concessione bene torna non prendono in giro il presidente del consiglio ma i familiari delle vittime del Ponte Morandi e di tutti gli italiani prorogare lo stato di emergenza per la lotta al coronavirus al 31 ottobre anziché al 31 dicembre questa l’ipotesi su cui si starebbe riflettendo nel governo che potrebbe essere all’esame del Consiglio dei Ministri dei prossimi giorni verranno intanto prolungate al 31 luglio le restrizioni contenuteultimo decreto risalgono i contagi in Italia 234 in un giorno di cui 77 in Lombardia 9 i decessi il presidente polacco uscente Andrea ha vinto le elezioni superando al ballottaggio il suo sfidante il sindaco di Varsavia e quanto emerge dai risultati ufficiali diffusi dopo lo spoglio del 99% delle Urne Duda del partito nazionalista diritto e giustizia ha superato coschi per poco meno del 2% dei voti 51 e 21 contro 48 e 79 lo sport in chiusura 32A di campionato questa sera il posticipo Inter Torino ieri sera il pareggio per 22 tra Napoli e Milan nelle altre partite di ieri 1-1 tra Fiorentina e Verona Genoa Spal 20 Cagliari Lecce 00 Parma Bologna 22 Udinese Sampdoria 1 a 3 in campo oggi anche la 34 esima di serie Btutto della redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa