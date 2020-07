Ultime Notizie Roma del 13-07-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione appuntamento con informazione Gabriella in studio i Benetton e non prendono in giro il presidente del consiglio ma i familiari delle vittime del Ponte Morandi e tutti gli italiani queste le sue parole in alcune interviste è inaccettabile la pretesa di ASpI di perpetuare il regime di favore in caso di nuovo in adempimenti degli obblighi di concessione aggiunto il leader di Italia viva Matteo Renzi sostiene che se proprio lo Stato vuole tornare nella vita l’unica possibilità è un’operazione sulla terapia con un aumento di capitale intervento di cassa depositi e prestiti Intanto i titoli soffrono un crollo del 13% in borsa a €11,60 prorogare lo stato di emergenza per la lotta al coronavirus al 31 ottobre anziché al 31 dicembre questa l’ipotesi sulla quale sta riflettendo il governo e che potrebbe esseredel Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni verranno intanto prolungate al 31 luglio le restrizioni contenute nell’ultimo decreto ministeriale persistente declino della popolazione italiana avviato Sì nel 2015 diminuzione di quasi 551 mila residenti in cinque anni secondo il bilancio demografico Nazionale dell’istat al 31 dicembre del 2019 la popolazione residente risulta inferiore di quasi 189 mila unità e quella registrata all’inizio dell’anno a causa di un nuovo minimo storico di nascita e dall’unità d’Italia meno 4:30 % un lieve aumento dei decessi più cancellazione anagrafica per l’estero il numero dei cittadini stranieri che arrivano nel nostro paese è in calo meno 8 e 6 % mentre prosegue l’aumento dell’ emigrazione degli italiani più 8 e 1% è tutto dalla redazione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa