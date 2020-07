Ultime Notizie Roma del 13-07-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale e lunedì 13 luglio Buon pomeriggio e ben ritornati all’ascolto da Francesco Vitale il presidente Mattarella entomologo sloveno fa ora hanno deposto una corona di fiori alla foiba di Basovizza dove si stima che i Partigiani jugoslavi abbiano già stato dei miei italiani tra militari e civili l’evento ha un grande valore storico coppa ora il primo per il dente di uno dei paesi Nati dalla disgregazione della ex Jugoslavia a commemorare le vittime italiane delle Foibe due presidenti hanno osservato un minuto di silenzio dandosi la mano di Veneto non prendono in giro presidente del consiglio ma i familiari delle vittime del Ponte Morandi e tutti gli italiani e non hanno ancora capito che questo governo non accetterà di sacrificare il bene pubblico sull’altare dei loro interessi privati così il premier Giuseppe Conte che in interviste a diverse testate aggiunge che è inaccettabile la pretesa di Asti di perpetuare il regime in favore in caso di nuovo in adempimenti degli obblighi di concessione il leader di Italia viva Matteo Renzise proprio lo Stato vuole tornare nella proprietà l’unica possibilità è un’operazione su Atlantia cronometro di capitale di intervento di cdp e intanto i titoli soffrono un crollo del 13% in borsa €11 la famiglia Benetton abbiamo sempre rispettato le istituzioni Oggi come in passato per organi dello stato di emergenza per la lotta al coronavirus al 31 ottobre anziché il 31 dicembre è l’ipotesi su cui si starebbe mettendo il Governo è che potrebbe essere all’esame del Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni verranno intanto prolungata al 31 luglio le restrizioni contenute nell’ultimo dpcm risalgono i contagi in Italia 234 un giorno di cui 77 in Lombardia 9 i decessi stile persistente declino della popolazione avviato Sì nel 2015 ha portato a una diminuzione di quasi 551 mila residenti in cinque anni secondo il bilancio demografico nazionale degli stati al 31 dicembre 2019 la popolazione residente risulta inferiore di quasi 189 mila unità a quella registrata l’inizio dell’anno a causa di un uomostorico di nascere dell’Unità d’Italia un lieve aumento di richieste più cancellazioni anagrafiche per l’estero il numero di cittadini stranieri che arrivano nel nostro paese in calo mentre proseguimento delle migrazioni venditalia il presidente polacco uscente andrei Duda ha vinto le elezioni superando al ballottaggio il suo sfidante il sindaco di Varsavia e quanto emerge dai risultati ufficiali diffusi da quello Scoglio del 9% delle Urne Duda del partito nazionalista diritto e giustizia superato Truck occhi per poco meno del 205% dei voti verrà avviata oggi dai ministeri dell’interno infrastrutture e trasporti una procedura d’urgenza per individuare una seconda nave quarantena per I migranti sbarcati in Italia Santelli minaccia di vietare gli approdi in Calabria videoconferenza oggi della lamorgese con i commissari europei e ministri dell’interno di Germania Francia Spagna Malta Libia Tunisia Algeria e Marocco proseguono gli impegni europei di Conte che oggi sarà a Berlino dalla Merkel e secondo il Fondo Monetario Internazionale il PIL europeo che era del 9% Nel 2020del 57 nel 2021 per poi tornare ai livelli pre covid e solo nel 2022 uno Unione dei debiti con noi non si potrà fare Ma è chiaro che non è crisi straordinaria bisogna aiutare gli stati che sono stati i colpi più gravemente così il cancelliere austriaco kurz il presidente Mattarella da parte sua detto che confida Clemente Consiglio Europeo sappia trovare strumenti consolidati e soluzioni innovative e di grande respiro affrontare la crisi il Messico superato ieri l’Italia è diventato il quarto paese al mondo per numero di decessi da coronavirus oltre 35.000 pronte di quasi 300 mila contagi totali gli Stati Uniti registro intanto altri 59750 casi in un giorno per un totale di 3,3 milioni di contagi e 135000 morti Trump si arrende all’uso della mascherina Catalogna un giudice di leyra sospese loguetown deciso ieri dal governo regionale in 8 comuni a causa di un focolaio incontrollato di covid-19 definendo sproporzionata la misura ed è tuttobuon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa