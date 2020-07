Ultime Notizie Roma del 13-07-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale e ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio lo storico incontro matrella Power mano nella mano la foiba di Basovizza evento è di grande valore dato che paura il primo presidente di uno dei paesi Nati dalla disgregazione della ex Jugoslavia a commemorare le vittime italiane delle Foibe la politica recovery Fund con te aspetti critici proposta Mi scende a superare quasi una proposta paradossale Confido che ciò avvenga già nella prossima riunione negoziato entro questo mese spiega il premier sulla questione autostrada e Sottolinea i Benetton hanno ancora capito che questo governo non accetterà di sacrificare bene pubblico sull’altare dei loro interessi privati hanno beneficiato di condizioni ragionevolmente favorevoli per loro può bastare così infine chiarisce mai scavalcato il Parlamento non voglio pieni poteri scendiamo sotto il 51%ma restiamo con te da Benedetta presa in giro gli italiani ci impegniamo a stanziare 3,4 miliardi suddivisi tra oneri di costruzione riduzione modulare dei pedaggi ulteriori manutenzioni delle Infrastrutture tutti elementi a nostro carico dicono Tomasi bertasso illustrando la nuova proposta al governo e alla popolazione nascita al minimo storico la diminuzione ti registra in tutte le ripartizioni centrato al centro il numero di cittadini stranieri che arrivano nel nostro paese in casa mentre prosegue l’aumento dell’ emigrazione di Italiani Italia paese multietnico con 194 difetti cittadinanza È tutto Buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa