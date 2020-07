Ultime Notizie Roma del 13-07-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio il presidente repubblica Mattarella il suo omologo sloveno per ora non visitato insieme la foiba di Basovizza dove si stima che i Partigiani jugoslavi abbiano accettato 2000 italiani insieme hanno deposto una corona di fiori hanno osservato un minuto di silenzio Ma nella mano è la prima volta che un capo di stato di un paese della ex Jugoslavia si reca commemorare le vittime italiane delle Foibe in seguito i due presidenti hanno partecipato alla firma di un protocollo d’Intesa che sancisce la restituzione alla comunità slovena dei narodni Dom l’edificio dato alle fiamme dai fascisti a Trieste il 13 luglio del 1920 è una data importante nel dialogo tra le culture di queste aree di confine ha detto Mattarella sottolineando che la storia non si cancella per favore come se tutte le spese si fossero allineati il tribunale Genziana risposte rinnovo dellace n’è per 45 giorni di Patrick George zaky lo studente dell’Università di Bologna detenuto in Egitto da febbraio per propaganda sovversiva una decisione inumana arbitraria che consegna Patrica la prigione di Tora per un tempo nel quale le autorità egiziane immaginano che noi dimenticheremo la sua sorte sbagliano queste certo commenta il portavoce di Amnesty International Italia Riccardo noury resta altissimo livello della polemica politica sulle ipotesi di revoca della concessione datti una mossa che avrebbe un effetto default da 19 miliardi di euro sulle aziende 10 di debiti che la mancanza di risorse dovuta la riduzione della penale prevista dal milleproroghe avrebbe su Autostrade per l’Italia il 9 di impatto cascata su Atlantia si tratta di importi in gran parte detenuti da investitori istituzionali grandi istituzioni finanziarie italiane europee e il premier Conte attacchi Benetton prendono in giro gli italiani Domani riunione straordinaria del CDA di Atlantia un confronto proficuo che ci permette di rafforzare l’impegno reciproco nel prevenire e combattere ilDei migranti e il commento del Ministro dell’Interno lamorgese al termine di un incontro in videoconferenza con i commissari europei Gian sono Eva che ai ministri dell’interno di Germania Francia Spagna Malta gli omologhi Libia Tunisia Marocco e Mauritania proseguono le polemiche sui migranti positivi al covid sbarcati in Calabria si cercano navi quarantena frontex intanto per sapere che nella prima metà del 2020 totale dei migranti arriva in Europa in modo il sale attraverso il Mediterraneo centrale aspirato quota 7200 + 86% sulle 2019 e torniamo a parlare di scuola il punto il Presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico quanto riguarda lo svolgimento della prova scritta e pure ora Si possono fare le domande le domande si possono fare in questi giorni fino al 31 luglio è importantehanno titolo per partecipare cioè tutti coloro che hanno finito superiore di primo e secondo grado possono presentare la domanda Qual è il problema come sempre Nonostante anche solo abbia ribadito nelle tutte le parlamentari e le abbiamo finito anche a mezzo stampa invece è molto molto molto Purtroppo anche Ecco perché il sindacato studiando anche la normativa l’impasto della normativa nazionale comunitaria e anche i principi costituzionali che si è fondamentale per tutti coloro che sono nella scuola paritaria ho ancora 36 o comunque avvenuta in sostegno Comunque ci sono diversi motiviper poter ricorrere bisogna presentare la domanda entro il termine ricorre il Presidente della Repubblica Perché i termini per ricorrere al TAR E comunque reclamare giustizia partecipando alla Repubblica e poi eventualmente gli altri giudici di partecipare quindi è importante presentare una domanda chiedere consulenza Ania stanche di consumo ittico a distanza senza rispetto delle regole è importante presentare la domanda continua a contestare il numero di queste prove la compilazione delle graduatorie finali in titoli valutabili sono tutti elementi che poi porterà a ricorrere alla procedura concorsuale e di tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa