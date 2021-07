Ultime Notizie Roma del 13-07-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale martedì 13 luglio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio sui numeri della pandemia risalita e 4 regioni temono di tornare in zona gialla anti-covid sono Sicilia campagna Marche Abruzzo il tasso di positività Nazionale sala al 1,2% altri 13 decessi figliolo vuole accettare gli indecisi del vaccino per raggiungere l’immunità di gregge e assicura che siamo attrezzati per una eventuale terza dose 8 mesi dal voto alla camera invece il disegno di legge Zan entro oggi in aula al Senato nella maggioranza i rischi e quello del rinvio della discussione del ritorno in commissione giustizia l’accordo Grillo Conte nel Movimento 5 Stelle e complica intanto l’agenda di draghi si rafforza nel movimento il no alla Riforma a casa e oggi Lecco Pina provvederai PNR code riprendi primi 12 paesi che hanno avuto via libera da Bruxelles con l’Italia e Next Generation è un passo storico malepotrebbe non bastare a mettere il turbo alla ripresa Quindi l’Unione Europea deve prepararsi a spendere di più questo l’invito della yellen in Italia il meno 2,8% di occuparti nel primo trimestre scontri centinaia di arresti almeno un agente ferito il bilancio delle violenze a Cuba dove migliaia sono scesi in strada nella più grande protesta di massa degli ultimi 30 anni nel mirino la dittatura comunista è una situazione economica sempre più grave chiede che il popolo vengo ascoltato Maduro sostiene invece il governo dell’avana oggi allerta maltempo arancione per rischio temporali Lombardia gialla invece in Valle D’Aosta Piemonte Veneto Emilia Romagna Toscana e Umbria bollino arancione per caldo a Palermo Perugia Pescara Gialla in altri 9 capoluoghi per cui Roomba Venezia Campobasso Bari e Ancona incendio ieri nell’ oristanese 25 bimbi evacuati da un campo estivo pettazzurro ieri al Quirinale Palazzo Chigi dove mettere le draghi hanno fatto i complimenti l’Italia di calcio campione d’Europa a berrettini primo tennista italiano in finale a Wimbledon Tony completamente diversi nel Regno Unito dove il premier Johnsondeplorato di tutti i calciatori dell’Inghilterra ed è tutto Buon proseguimento discorso

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa