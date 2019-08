Ultime Notizie Roma del 13-08-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio scontro al Senato sui tempi della crisi di governo ieri la capigruppo ha fissato per il 20 agosto le comunicazioni di Conte e il conseguente voto sulla sfiducia presentata dalla Lega ma sul diario dovrà votare oggi alle 18 Laura per una decisione della casellati fortemente criticato dal Movimento 5 Stelle e Phoebe Salvini intanto accelera pronto anche ritirare i ministri ma mi affido la saggezza di è il centrodestra torna compattarsi intorno alla Lega adesso per oggi a Palazzo Grazioli incontro tra Berlusconi e il Ministro dell’Interno sono previsti questa mattina al cimitero Flaminio di Roma i funerali di Fabrizio Piscitelli il capo ultras della Lazio ucciso la scorsa settimana con un colpo di pistola al parco degli acquedotti Ma la famiglia annunciato che non sarà presente chiesto che nessuno lo faccia in polemica con la decisione del TAR del Lazio di respingereaffinché le te qui fossero pubbliche funzione potrebbe così non tenersi la borsa di Buenos Aires crolla con la sconfitta di Macrì alla primarie presidenziali arrivando a perdere il 8% in quello che è il secondo maggior regalo a livello mondiale degli ultimi 70 anni solo la borsa dello Sri Lanka che ci peggio perdendo il 60% Nel giugno 1989 il presidente argentino ampiamente battuto dal candidato dell’opposizione peronista Fernandez caldo rovente sull’Italia Da oggi però in riduzione sei saranno le città da bollino rosso Campobasso Frosinone Perugia Roma Palermo il nord tra quindi alleviato dalla fa che si spegnerà poi progressivamente andando avanti con la settimana ieri picchi di caldo fino a 50 gradi e 11 le città in allerta con nubifragi Invece al se ha riaperto questa mattina all’aeroporto di Hong Kong dopo l’occupazione del terminal principale da parte di circa 5000 manifestanti in protesta contro il governo locale la Cina Pechino definisce le proteste attivitàcreazioni di cathay Pacific Airways sono crollate dopo che la Cina ha attaccato la compagnia perché i suoi dipendenti hanno diritto alle proteste ed è ancora senza un perché il Folle gesto di un uomo che ieri mattina in centro a Milano a un passante con un coccio di bottiglia trovato in strada la vittima 64 anni per oggi i medici dovrebbero sciogliere la prognosi mentre l’aggressore un bengalese di 31 anni che è stato arrestato per oggi è attesa la richiesta di convalida del provvedimento era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto. A più tardi

