Ultime Notizie Roma del 13-08-2019 ore 09:10

Roma Daily News radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio dopo una lunga battaglia contro il cancro è morta a 40 anni Nadia Toffa la storica conduttrice inviata delle Iene lo annunciato questa mattina lo staff della trasmissione TV su più pagine Social hai combattuto a testa alta col sorriso con dignità e sfoderando tutta la tua forza fino all’ultimo fino a oggi si legge sulla pagina Facebook Le Iene il destino il karma la sorte la sfiga di colpire proprio te la nostra Toffa prosegue il posto della trasmissione Mediaset e la piuttosto di tutti mentre qualcuno Non credeva alla trota noi restavamo in silenzio e tu Sorridevi è riuscita a perdonare tutti anche il fate forse anche il mostro contro cui hai combattuto senza sosta il cancro e dato che sei stata in grado di perdonare l’imperdonabile cara Nadia Non ci resta che sperare con tutto ilche tu sia riuscita a perdonare anche noi che non siamo stati in grado di aiutarti quanto avremmo voluto Ecco che Le Iene piangono la loro dolci guerriera inermi davanti a tutto il dolore alla consapevolezza che solo il tuo marito Nadia potrebbe consolarci solo la tua energia e la tua forza Potrebbero farci tornare da essere quelli di sempre niente Per noi sarà come prima hanno scritto sulla loro pagina Facebook la redazione delle Iene le altre notizie Torniamo a parlare della crisi di governo scontro al Senato sui tempi della crisi ieri la capigruppo ha fissato per il 20 agosto nel comune di conta il conseguente voto di sfiducia presentata dalla Lega una sul calendario dovrà votare oggi alle 18 Laura per una decisione della casellati fortemente criticato dal Movimento 5 Stelle PD Salvini Anto cell era pronto anche a ritirare i ministri ma mi affido la saggezza di Mattarella e il centrodestra torna a compattarsi intorno alla Lega teso per oggi a Palazzo Grazioli un incontro tra Berlusconi e le ministrosono saltati i funerali in forma privata di Fabrizio Piscitelli gli ultrà della Lazio ucciso il 7 agosto a Roma fissati dalla questura alle 6 e al cimitero Flaminio i familiari come annunciato ieri lunedì 12 agosto non si sono presentati all’obitorio del Policlinico Tor Vergata Per il trasferimento della salma nella notte c’è stata una visita dei familiari alla camera mortuaria ma poi sono andati via all’arrivo delle forze il maltempo piogge violente e forte vento nella provincia piemontese danneggiate case e strade turisti evacuati da un campeggio da un albergo a Formazza in Alta Val d’Ossola 4 le persone rimaste ferite voltiamo ancora pagina numerose donne hanno riferito l’agenzia di stampa americana associati celebrata Superstar dell’Opera Placido Domingo avrebbe cercato di costringe ad avere rapporti sessuali con lui promettendo loro ingaggi o in alcuni casi maltrattando Lete rifiutavano le sue avance e altri circa 30 persone del mondo dell’Opera hanno dichiarato all’agenzia di avere assistito a comportamentiappropriati a sfondo sessuale da parte di Domingo il tenore spagnolo ha definito le cose profondamente preoccupanti e poste in modo inesatto aggiungendo sempre creduto che tutte le mie interazioni e relazioni siano stati sempre bene e consensuali era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa