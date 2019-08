Ultime Notizie Roma del 13-08-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio dopo una lunga battaglia contro il cancro è morta a 40 anni Nadia Toffa storica conduttrice inviata delle Iene lo annunciato questa mattina lo staff della trasmissione tv sulle proprie pagine Social hai combattuto a testa alta col sorriso con limita e sfoderando tutta la tua forza fino all’ultimo fino a oggi si legge sulla pagina Facebook delle Iene il destino il karma la sorte la sfiga ha deciso di colpire proprio la nostra Toffa prosegue il posto della trasmissione Mediaset La piuttosto di tutti mentre qualcuno Non credeva la trota noi restavamo in silenzio e tu Sorridevi Sei riuscita a perdonare tutti anche il fato ti porta anche il mostro contro cui è combattuto senza sosta il cancro il leader leghista Matteo Salvini su Twitter radio Nadia e lo Stato comunista senza Mai perdere il sorriso mancherai una preghieracampionato si tempi della crisi di governo ieri la capigruppo ha fissato per il 20 agosto le comunicazioni di Conte il conseguente voto sulla sfiducia presentata dalla Lega ieri la capigruppo ha fissato Come dicevamo per il 20 agosto ma sul calendario dovrà votare oggi alle 18 Laura per una decisione della casellati fortemente criticato da Movimento 5 Stelle PD Salvini intanto accelera pronto anche a ritirare i ministri ma mi affido la saggezza di Mark il centrodestra torna a contattarti intorno alla Lega atteso per oggi a Palazzo Grazioli incontro tra Berlusconi e il Ministro dell’Interno sono saltati funerali in forma privata di Fabrizio Piscitelli ultras della Lazio nei giorni scorsi a Roma fissati dalla questura alle 6 al cimitero Flaminio come annunciato ieri familiari non si sono presentate l’obitorio del Policlinico Tor Vergata Per il trasferimento della salma nella notte c’è stata una visita dei familiari alla camera mortuaria ma poi sono andati via l’arrivo delle forze dell’ordine numerose donne hanno riferito che Placido Domingo ha cercato di costringerle ad avere rapporti sessuali con lui mo sto vedendoingaggi OSS favorendo le professionalmente si rifiutavano le sue avance il tenore spagnolo Pavia cose preoccupanti inesatte di rapporti sempre ben accetti e consensuali scadono mente sull’Italia da lì però in riduzione te le città da bollino rosso Campobasso Frosinone Perugia Roma Rieti e Palermo il nord tra quindi alleviato dall’acqua che si spegnerà poi progressivamente andando avanti con la settimana ieri picchi di caldo fino a 50 ° 11 le città in allerta con nubifragi Invece altezza inferiore su 400 controlli della Guardia di Finanza sugli affitti delle case vacanze Due su tre sono risultati irregolari Cambiamo argomento pubblicata la tabella dell’assegnazione dei vincitori ai regioni stiamo parlando di scuole del concorso dirigenti scolastici idonei e hanno superato i test preselettivi prova scritta e colloquio finale ma si sono collocati dopo il posto 2910 Marcello Pacifico presidente del sindacato Agnesscolastico in 500 sono risultati idonei e spero in un provvedimento normativo affinché gli posta portare al posso portare l’olio alla frattempo in due punti subito una procedura del già fatta fare polemica perché una procedura Nazionale dove ti costringe accettare la sede regionale che viene data e quindi Questo significa che nei prossimi mesi nei prossimi anni utile se passerà il contratto sulla dirigenti scolastici non abbia più quei vincoli che adesso perché costringere appunto un docente di mettere i dirigenti non significa che vincere sempre più familiare anche troppo grande rispetto a quello che gli viene chiesto Quindi come il centrino fin da ora a farmi rispettare le regole sulla mobilità territoriale e poiche finalmente Group Siena corretta di inoltrato un invito di un cantante dei punteggi sono tagliati si deve rivolgere al nostro sindacato e ricordiamo che comunque ancora possibile entro il cell è anche doveroso costituirsi nella pelle in negativo che Annulla tutte queste quindi Invitiamo tutti coloro che prenderanno la sede dei servizi a quelli che la prenderanno dopo a costituirsi Comunque entro il 3 settembre a verificare queste graduatorie e a darci fiducia al fine di lottare per cambiare regola e garantire dire conciliare il diritto al lavoro con il diritto alla bambina ha riaperto l’aeroporto di Hong Kong dopo l’occupazione del terminal principale da parte di circa 5000 manifestanti in protesta contro il governo locale la Cina Pechino definisce le proteste atti di terrorismo le azioni di Katy

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa