Ultime Notizie Roma del 13-08-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale 1 Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio la scomparsa di Nadia Toffa storica inviate conduttrice delle Iene corre sui social dopo l’annuncio dello staff della trasmissione televisiva hai combattuto a testa alta col sorriso con dignità e sfoderando tutta la tua forza fino all’ultimo fino ad oggi si legge sulla pagina Facebook delle Iene post che raccolto la solidarietà di tante persone che conoscevano che la Seguivano che la ammiravano Nadia si è spento dopo una lunga battaglia contro il cancro aveva 40 anni nella politica scontro al Senato sui tempi della crisi di governo fissata per il 20 agosto la comunicazione delle premier Conte il conseguente voto sulla sfiducia presentata dalla Lega sulDov’è la buttare questa sera alle 18 l’aula per una decisione della casellati fortemente criticata dal Movimento 5 Stelle e dal PD Salvini intanto accelera pronto anche a ritirare i ministri ma mia figlia della saggezza del capo dello Stato Mattarella il centrodestra torna a compattarsi intorno alla Lega atteso per oggi a Palazzo Grazioli incontro tra Berlusconi e il Ministro dell’Interno sono alzati funerali in forma privata di Fabrizio Piscitelli il ultrà della Lazio ucciso nei giorni scorsi a Roma fissati dalla questura alle 6 al cimitero Flaminio come annunciato ieri familiari non si sono presentati l’obitorio del Policlinico Tor Vergata Per il trasferimento della salma nella notte c’è stata una visita dei familiari alla camera mortuaria ma poi sono andati via all’arrivo delle forze dell’ordine cambio Placido Domingo avrebbe cercato di costringere numerose donne ad avere rapporti sessuali con lui promettendo loro ingaggi e favorendo le professionalmente Se rifiutail tenore spagnolo parla di accuse preoccupanti esatte ed i rapporti sempre ben accetti e consensuali caldo rovente sull’Italia Da oggi però in riduzione sei le città da bollino rosso Campobasso Frosinone Perugia Roma Rieti e Palermo il nord sarà alleviato dalla fa che si spegnerà progressivamente nel corso dei prossimi giorni ieri picchi di caldo a 50 ° e 11 le città in allerta con nubifragio invece al settentrione su 400 controlli della Guardia di Finanza sugli affitti vacanze 11 le città in allerta con nubifragi Invece settentrione è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa