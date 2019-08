Ultime Notizie Roma del 13-08-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione è un buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio prima dichiarazione odierna del leader leghista Matteo Salvini Renzi di nuovo al governo Grazie 5 Stelle una truffa contro gli italiani vergogna dice il Ministro dell’Interno Dario Franceschini con Un Tweet apra al governo di legislatura Bettini indica un percorso difficile ma intelligente che credo valga la pena trovare correre sarà pieno di sfighe potremmo trovarci solo con un patto interno al PD lavorare tutti come una squadra unità intorno al segretario ha detto Franceschini oggi l’aula del Senato alle 18 volta sul calendario che la capigruppo è indicato ieri sera stabilendo la data del 20 agosto per le comunicazioni del premier Conte il voto sulla sfiducia presentata dalla Lega il centrodestra torna a compattarsi intornoal partito leghista atteso per oggi a Palazzo Grazioli un incontro tra Berlusconi ed il capo del Carroccio intanto apre in calo Piazza Affari questa mattina a tutti MIB attributo 4% restano sotto pressione settore cementiero e bancario in controtendenza l’energia alle utility come Slime in rialzo dello zar 14% a via di giornata senza variazioni per lo spread tra Btp e Bund tedesco che segna 229 punti base come ieri in chiusura di giornata al rendimento del titolo decennale italiano scende al 168 % dopo una lunga battaglia contro il cancro è morta 40 anni Nadia Toffa storica conduttrice inviata delle Iene lo ha annunciato stamattina lo staff della trasmissione televisiva sulle proprie pagine Social hai combattuto a testa alta col sorriso con dignità e sfoderando tutta la tua forza fino all’ultimo fino ad oggi si legge sulla pagina Facebook delle Iene il destino il karma la sorte la sfiga ha deciso dila nostra Toffa la più tosta di tutti mentre qualcuno Non credeva la tua lotta noi restavamo in silenzio e tu Sorridevi Sei riuscita a perdonare tutti anche il fatto e forse anche il mostro contro gli hai combattuto il cancro scrivono dalla redazione numerosi i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa sono saltati i funerali in forma privata di Fabrizio Piscitelli l’ultra della Lazio ucciso nei giorni scorsi a Roma fissati dalla questura alle 6 alle cimitero Flaminio come annunciato ieri familiari non si sono presentate l’obitorio del Policlinico Tor Vergata Per il trasferimento della salma nella notte c’è stata una visita dei familiari alla camera mortuaria ma poi sono andati via all’arrivo delle forze dell’ordine tragedia nel Ravennate un uomo di 61 anni è morto nella notte in ospedale in seguito ad una coltellata inferta secondo quanto finora accertato dalla compagnia 51enne con cui da 4 mesi gestiva un chiosco di piadina Lido Adriano sul litorale Ravennadella discussione tra i due entrambi residenti in provincia di Piacenza è partita verso l’una Chiosco al culmine della quale è dato una coltellata all’addome lui è morto poco dopo in ospedale la donna è stata al re è tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa