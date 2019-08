Ultime Notizie Roma del 13-08-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio continua al caldo rovente sull’Italia sei le città da bollino rosso quest’oggi Campobasso Frosinone Perugia Roma Proietti e il nord Italia sarà alleviato un po’ dalla parte andrà via via spegnendosi nel corso della settimana ieri picchi di caldo fino a 50 gradi al suolo 11.00 lebih tenang con nubifragi Invece alla settentrione in Argentina la borsa di Buenos Aires crolla con la sconfitta di Macrì alle primarie presidenziali a perdere il 48% in quello che il secondo Maggiore calo A livello mondiale negli ultimi 70 anni solo la borsa dello Sri Lanka perché è peggio perdendo il 60% Nel giugno89 il presidente argentino è stato ampiamente battuto dal candidato dell’opposizione peronista fernandes in Spagna scandalo sulle tenore Placido Domingo accusa da diverse donne di aver cercato di costringerle ad avere rapporti sessuali con loro promettendo ingaggi OSS favorendo le professionalmente si rifiutavano le sue avance spagnolo parla di accuse preoccupanti e inesatte di rapporti sempre ben accetti e consensuali e la cronaca c’è stata una tragedia nel Ravennate un uomo di 21 anni è morto nella notte in ospedale a Ravenna in seguito ad una coltellata inferta secondo quanto finora accertato dalla compagnia 51enne con cui da 4 mesi gestiva un chiosco di a Lido Adriano sul litorale Ravennate la discussione tra i due entrambi residenti in provincia di Piacenza è partita verso l’una al chiosco al culmine della quale e ha dato una coltellata allalui è morto poco dopo in ospedale la donna è stata arrestata la scomparsa di Nadia Toffa la conduttrice inviata storica delle Iene aveva 40 anni ha perso la sua lunga battaglia contro il cancro l’annuncio questa mattina da parte dello staff della trasmissione televisiva sulle pagine Social hai combattuto a testa alta col sorriso con dignità e sfoderando tutta la tua forza fino all’ultimo fino ad oggi si legge sulla pagina Facebook delle Iene numerosi i messaggi di cordoglio giunti alla redazione e alla famiglia di Nadia è tutto della redazione di una Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa