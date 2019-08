Ultime Notizie Roma del 13-08-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale 1 Buon pomeriggio dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio politica in apertura grandi manovre tra i partiti in attesa del voto di oggi alle 18 nell’aula del Senato sulla calendarizzazione della mozione di sfiducia al premier Conte Salvini parla di truffa nel caso dovesse arrivare un accordo PD MoVimento 5 Stelle ma Di Maio denuncia al ritorno al passato per il centrodestra nel Di Bettini Franceschini parlano di governo di legislatura è il segretario Zingaretti dice che è momento della Battaglia politica dell’Unità e dell’allargamento delle forze per farci trovare pronti ad ogni evenienza adesso per oggi un incontro tra Berlusconi e il capo del Carroccio Salvini mentre l’ex segretario Renzi al centro di polemiche per aver proposto un’alleanza con i pentastellatiparlerà nel pomeriggio Intanto precisa governo di legislatura non mi impicco alle formule ha detto l’ex premier nel pomeriggio di oggi camera ardente a Brescia per Nadia Toffa la storica conduttrice e inviata delle Iene scomparsa nella notte dopo una lunga battaglia contro il cancro aveva 40 anni la redazione in un post su Facebook la definiscono la più tosta di tutti mentre qualcuno Non credeva alla tua lotta noi restavamo in silenzio e tu Sorridevi Sei riuscita a perdonare tutti anche il fatto forse anche il mostro contro cui ha combattuto senza sosta il cancro scrivono della redazione numerosi messaggi di cordoglio Giunti dai Social andiamo ad Hong Kong dove porto annunciato di aver cancellato tutti i voli dello Scalo rimasto in programma per oggi è il secondo giorno di cancellazione di partenza e arrivi dopo quelle di ieri migliaia di dimostranti stanno protestandoscale bloccano l’ingresso ai banchi dell’aeroporto l’ONU chiede l’apertura immediata di un’inchiesta sulle azioni della polizia nei confronti dei manifestanti è tutto dalla redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa