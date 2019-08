Ultime Notizie Roma del 13-08-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studiano Giuliano Ferrigno politica in apertura grandi manovre tra i partiti in attesa del voto di oggi intorno alle 18 nell’aula del Senato sulla calendarizzazione della mozione di sfiducia con te mentre Salvini parla di truffa nel caso di un accordo PD MoVimento 5 Stelle Di Maio denuncia il ritorno al passato per il centro-destra nel PD betina Franceschini parlano di governo di legislatura il segretario Zingaretti dice che è il momento della Battaglia politica al momento dell’Unità dell’allargamento delle forze per farci trovare pronti ad ogni evenienza atteso per oggi un incontro tra Berlusconi e il capo Carroccio l’ex segretario Renzi al centro di polemiche per avere proposto un’alleanza con il Movimento 5 Stelle parlerà tra circa mezz’ora alle 16:30 ma intanto precisa governo di legislaturainvito alle formule tenuto nel mondo della televisione Dopo una lunga battaglia contro il cancro è morto a 40 anni Nadia Toffa storica conduttrice inviata del programma Le Iene questa mattina lo staff della trasmissione tv sulle proprie pagine Social hai combattuto a testa alta con il sorriso con dignità e sfoderando tutta la tua forza fino all’ultimo fino ad oggi si legge sulla pagina Facebook della del post la definiscono la più tosta di tutti mentre qualcuno Non credeva alla tua lotta si legge noi restavamo in silenzio e tutto ridevi Sei riuscita a perdonare tutti anche il fato e forse anche il mostro contro cui ha combattuto senza sosta per il presidente Sergio Mattarella ha dimostrato un grande coraggio camera ardente nel pomeriggio a Brescia la cronaca una persona ha rischiato il linciaggio dal pubblico perché scambiato per una torre dell’Angelo di Spray al peperoncino sulla prontezza del rapper delle forze dell’ordine hanno evitato violenze Dopo il secondo lancio distrae quando ancora Salmo chiedeva la calma c’è stato una parapiglia qualcuno riteneva di avereil responsabile che ti ho cerchiato è colpito dalle mani posto però il blocco della azione punitiva inviando la security giunta subito come le forze dell’ordine essere in chiusura l’aeroporto di Hong Kong annunciato di avere cancellato tutti i voli dello Scalo rimasti in programma per oggi è il secondo giorno di cancellazioni di partenza e arrivi dopo quella di ieri migliaia di dimostranti stanno protestando anche oggi nelle scale bloccano l’ingresso ai banchi dell’aeroporto per l’ONU subito un’inchiesta sulle azioni della polizia per tutto per il momento Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa