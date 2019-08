Ultime Notizie Roma del 13-08-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno grandi manovre tra i partiti oggi il voto è l’aula del Senato sulla calendarizzazione della mozione di sfiducia con te questo mentre Salvini parla di truffa nel caso di un accordo PD MoVimento 5 Stelle Di Maio denuncia il ritorno al passato per il centrodestra nel PD Bettini & Franceschini parlano di governo di legislatura è il segretario Zingaretti dice che è il momento della Battaglia politica le parole di Zingaretti al momento dell’Unità e dell’allargamento delle forze per farci trovare pronti ad ogni evenienza attesa per oggi un incontro tra Berlusconi e capo del Carroccio l’ex segretario Renzi al centro di polemiche per aver proposto un’alleanza con il Movimento 5 Stelle precisa governo di legislatura non mi impicco alle formule la cronacasono saltati funerali in forma privata di Fabrizio Piscitelli ultras della Lazio ucciso nei giorni scorsi a Roma fissati dalla questura alle 6 al cimitero Flaminio come annunciato ieri familiari non si sono presentati alla storia del Policlinico Tor Vergata Per il trasferimento della salma ai familiari la camera mortuaria ma poi sono andati via all’arrivo delle forze dell’ordine gli esseri un corpo è stato trovato vicino a cui all’inizio di agosto è scomparsa la ragazza londinese di 15 anni in Malesia Lo ha reso noto la polizia senza dare ulteriori dettagli sull’identità del cadavere da quindicenne londinese scomparsa di agosto durante una vacanza in un Resort nel sud della Malesia in Italia in chiusura oggi hanno messo fine alla mia carriera sono le poche parole che Domenico pozzovivo ha detto in una drammatica telefonata fa subito dopo essere stato investito alla moglie Valentina Conte la donna adesso in ospedale al fianco del marito Se dato per non farla faticare per arrivare un po’ i dolori per le brutte ferite riportate e dolorante È fuori pericolocitazione serie ha detto la moglie all’ansa questa mattina quando si è svegliata ha chiesto solo Fatemi tornare a casa è tutto per il momento Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa