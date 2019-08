Ultime Notizie Roma del 13-08-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buona serata redazione in studio Giuliano Ferrigno oggi il voto sulla calendarizzazione della mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte in Senato Salvini parla di truffa nel caso di un accordo più di Movimento 5 Stelle Di Maio denuncia il ritorno al passato per il centro-destra partita è contraria a qualsiasi accordo con Matteo Salvini che comporti una lista elettorale unica nel PD Bettini e Franceschini parlano di governo di legislatura è il segretario Zingaretti dice che al momento della Battaglia politica era atteso per oggi un incontro avvenuto nel capo del Carroccio Salvini che ha fatto sapere di essere impegnato Però al Viminale via ferma governo di legislatura non mi impicco le formule Salvini Cerca scuse per non votare in Senato Conte premier è inesistente intanto cgil-cisl-uil affermano basta alchinirischio crescita aeroporto di Hong Kong annunciato di avere cancellato tutti i voli dello Scalo rimasti in programma oggi è il secondo giorno di cancellazione di partenza e arrivi dopo quella di ieri migliaia di dimostranti stanno protestando anche oggi nello Scalo e bloccano l’ingresso ai banchi dell’aeroporto per l’ONU bisogna aprire subito un’inchiesta sulle azioni della polizia 700 arresti dall’inizio delle proteste in Italia la cronaca un uomo di 61 anni è morto nella notte in ospedale a Ravenna in seguito ad una coltellata inferta secondo quanto finora accertato dalla compagnia con guida 4 mesi fa un chiosco di piadine a Lido Adriano sul litorale Ravennate la discussione tra i due entrambi residenti in provincia di Piacenza è iniziata verso l’una e Chiosco al culmine della quale gli ha dato una coltellata all’addome lui è poco dopo in ospedale la donna è stata arrestata in chiusura l’ultima notizia cresce il morbillo rapidamente in tutto il mondo lo riferisce lo MS il numero dei casi quest’anno si è triplicato rispetto allo stessoio dello scorso anno sono milioni le persone a livello globale a rischio sottolinealo emesse nei primi sei mesi del 2019 i casi segnalati sono più alti in assoluto dal 2006 con focolai che mettono a dura prova i sistemi sanitarie provocano gravi malattie disabilità e decessi in molte parti del mondo finora nel 2019 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno il numero di casi segnalati è triplicato è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa