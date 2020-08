Ultime Notizie Roma del 13-08-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in questo giovedì 13 agosto Nuovo appuntamento con l’informazione Con l’aumento dei casi di coronavirus in Italia il governo sta pensando a misure più restrittive per le discoteche anche in vista del Ferragosto ma è scontro con la metà dei governatori in Toscana si balla 2 m mentre la Sardegna vuole tenere aperti i locali via libera Invece per i test obbligatori per chi torna da Spagna Grecia Croazia e Malta per il divieto di ingresso e transito dalla Colombia un aggiornamento di essere positiva e Verte sui social è stato in due club di Soverato Il sindaco chiude tutti i locali per precauzione il tandem Democratico weiden debutta con la lente statunitense da un’altra semina odio divisioni le parole della candidata vicepresidente Se vincerò tramite Viber il primo giorno telefonerò i paesi nato e dirò siamo tornati Non abbandoniamo i nostri amici non tratteremopiante con un Racket di estorsione intanto la scelta di Henry sembra aver convinto l’elettorato sulle ali dell’entusiasmo Idem Hanno raccolto le cifre record di 26 milioni di dollari in 24 Cambiamo argomento il presidente dell’INPS tridico dirà domani in Commissione Lavoro alla camera i nomi dei Deputati che hanno ottenuto il bonus covid è destinato alle partite IVA la lega intanto sospende Elena Morelli Andrea darà i parlamentari che hanno chiesto il sussidio e attacca il numero uno dell’Istituto previdenziale in qualunque altro paese Sarebbe già stato licenziato a Firenze si è dimesso il coordinatore delle centro-destra ha preso il voto anche il sindaco del MoVimento 5 Stelle di Campobasso 1 movimento in fibrillazione si mette alla prova della votazione da oggi e fino alle 12 di venerdì gli iscritti voteranno su alleanze doppio mandato argomenti quanto mai attuali Soprattutto dopo l’annuncio della ricandidatura di Virginia raggi alla guida del Campidoglio Nonostante sia già la sua seconda esperienza Dopo la prima da consigliera Il Brasile ha registrato ulteriori 1175quanta 5155 nuovi contagi nelle ultime 24 ore Il numero complessivo dei casi confermati di covid nel paese Dunque salito a 3 milioni 164700 85 mentre il totale delle dall’inizio della pandemia ha raggiunto quota 104201 il Ministero Inoltre informato che attualmente sono monitorati 751107 pazienti mentre altri due milioni tre 9477 sono guariti Sport tremenda Beppe per l’Atalanta Lisbona i bergamaschi in vantaggio Fino al novantesimo grazie alla rete di casa Alice nel primo tempo sono stati raggiunti e sul recupero del Paris saint-germain in tre minuti francesi di Neymar sono passati dal baratro dell’eliminazione alla semifinale di Champions con 12 firmato da Marquinhos età prenoting che era subentrato iCarly nel finale Peccato di Gasperini perché eravamo vicini all’impresa ed è tutto buona giornata

