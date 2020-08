Ultime Notizie Roma del 13-08-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno il continuatore del CTS Miozzo lancia l’allarme nuovi lockdown saranno inevitabili se la situazione sfugge di mano i numeri della pandemia sono ancora governabili ma la fase pre che le discoteche devono rimanere chiuse entro intanto vado in vigore la nuova ordinanza del ministro della Salute speranza sulle misure di agosto Chi torna o arriva in Italia da Spagna Malta e Croazia deve fare il testo sul covid aeroporti porti regioni si stanno attrezzando il Ministero prepara un nuovo vademecum con le regole da seguire i tamponi rapidi evitando la necessità di la quarantena è su Facebook e il premier Giuseppe Conte scrive ci siamo sempre assunti la responsabilità in primis politica delle decisioni adottate senza disporre di un manuale di linee guida di protocolli Diazabbiamo sempre dietro in scienza e coscienza senza la pretesa di essere infallibili questa la replica del premier sulla vita di garanzia ricevuto Conte ministri per le denunce sulla gestione dell’emergenza covid presentato ai cittadini avvocati Codacons Palazzo Chigi scrive in una nota che la trasmissione degli atti al tribunale dei ministri è un atto dovuto e che è stata accompagnata da una relazione nella quale la procura di Roma ritiene le notizie infondate Dunque da archiviare e si sono dimessi non saranno i candidati consiglieri regionali della Lega del Veneto che hanno chiesto e ottenuto dall’INPS il bonus destinata alle partite IVA in crisi per il covid-19 nato risaie riguarda il vicepresidente della giunta forcolin Ei consiglieri regionali in Barbisano e Montagnoli siamo stati coerenti lo siano anche gli altri partiti il commento di Salvini dopo che il calcio sospese deputati Dare murelli per avere preso il sussidio la lega attacca il presidente dell’INPS tridico non è in grado si rimetta un’ultima notizia in chiusura l’anno scolastico ha ricominciato lunedì scorso energiameno di una settimana sono già diversi i contatti da coronavirus segnalati negli istituti di Berlino c’è anche il caso di una prima scuola che ha deciso di chiudere i battenti è uno dei tabloid e principali della capitale ad elencare le sette scuole in quattro quartieri in cui si sono registrati casi singoli e quanto si sta per ora l’infezione istituti hanno reagito perlopiù mettendo gruppi di studenti o classi in quarantena era l’ultima notizia Grazie per averci seguito restate con noi linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa