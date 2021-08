Ultime Notizie Roma del 13-08-2021 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovamente l’emergenza coronavirus in primo piano in Italia 7270a positivi ieri ai tetti individuati 30 le vittime il tasso di positività è del 3,3 % 352 i pazienti ricoverati in terapia intensiva 15 in più nel saldo tra Entrate uscite intanto salgono a 5 le regioni rosse nelle mappe del Centro europeo per la prevenzione delle malattie Sicilia Sardegna Toscana e Marche tornate rosse nelle scorse settimane è l’ultimo aggiornamento si aggiunge anche la Calabria tutto il resto dell’Italia ing alla decisione del Molise della Provincia autonoma di Bolzano che restano in verde il resto d’Europa La Spagna è quasi interamente in rosso scuro così come Cipro la Corsica parte dell’Irlanda e la Francia meridionale dove si contano più di 500 casi di covidabitanti Russia anche la maggior parte di Grecia Francia Paesi Bassi Belgio Danimarca e Svezia tutto il Portogallo e Malta in Italia Superiamo il 70% di persone vaccinate che hanno avuto almeno la prima dose è un risultato incoraggiante scritto ieri il ministro della Salute Roberto Speranza sul suo profilo Facebook dobbiamo continuare su questa strada aggiunto Perché i vaccini sono lo strumento migliore per aprire una stagione diversa grazie a tutta la squadra che lavora un giorno a Questo obiettivo in ogni angolo del paese vorrei essere la situazione covid delle altre nazioni la commissione per le immunizzazioni dei centri per il controllo e la prevenzione delle malattie secondo quanto riportano i media statunitensi si riuniranno per discutere la necessità di una terza dose di vaccino già questo venerdì revisione dei dati delle linee guida riguarderà la necessità di un richiamo per le persone fragili ma anche per la situazione generale non è chiaro Se l’agenda dell’incontro prevederà un voto già venerdì Anthony Fauci ritiene probabile che ci sarà bisogno di un richiamo del vaccino per tutta la popolazione non sono i soggetti più fragilila decisione imminente Intanto in Europa in Spagna Galizia dice no l’obbligo del Green pass per poter accedere a bar ristoranti e locali notturni ed era l’ultima regione della Spagna in cui la misura era ancora considerata a rendere nota del tribunale regionale galiziano con la sua sentenza l’obbligo degli impasti rimane escluso in tutte le regioni della Spagna Dopo le precedenti decisioni negative dei Tribunali di Altri territori come l’andalusia il cantabria in cui governi regionali avevano tentato di applicare l’obbligo era l’ultima notizia per il momento le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa